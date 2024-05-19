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Son dakika | İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Korkutan gelişme: Hayatları risk altında | Dünyanın gözü Türk AKINCI'sında

Son dakika haberi...İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin kaza geçirdiğini ve yardım ekiplerinin kazanın yaşandığı bölgeye ulaşmaya çalıştığını duyurdu. İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldığını ve henüz kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşamadığını bildirdi. Gelen son dakika haberine göre; "İranlı yetkili: Reisi ve Abdullahiyan'ın hayatları risk altında" dedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Başkan Erdoğan "İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür." dedi. Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi aradığı uçuşta dünyada en çok takip edilen hava aracı konumunda! İşte dakika dakika yaşanan tüm gelişmeler...

AHaber CANLI YAYIN

CANLI ANLATIM
01:32 20 Mayıs 2024

İŞTE AKINCI'DAN GELEN İLK GÖRÜNTÜLER

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi arama-kurtarma çalışmalarına Türkiye tam destek veriyor.

Akıncı İHA İran'da Tebriz semalarında İbrahim Reisi'yi arıyor.

Anadolu Ajansı üzerinden yaklaşık 1 milyon kişi canlı olarak Akıncı İHA'yı takip ediyor.

01:31 20 Mayıs 2024

THE ATLANTIC'DEN FLAŞ İDDİA

The Atlantic'de yer alan habere göre, İran Cumhurbaşkanlığı'na yakın bir kaynak, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin öldüğünü açıkladı. İranlı yetkililer, Reisi'nin ölüm haberini kargaşaya neden olmayacak şekilde açıklamanın yolunu arıyor.

01:19 20 Mayıs 2024

A HABER TAHRAN SOKAKLARINDA

 "REİSİ İÇİN DUA MERASİMİ YAPILIYORDU"
A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Ben şuan Başkent Tahran’daki Veliyie Asr Meydanı’ndayım. Arkamda da gördüğünüz gibi çok sayıda insanın burada toplandığını ifade edebilirim. Az önce burada Reisi için bir dua merasimi yapılıyordu. O dua merasimi şuan da bitmiş durumda. Ancak tedirgin olan insanların burada bekleyişlerinin olduğunu ifade edebilirim. Gördüğünüz gibi insanların burada bekleyişleri sürüyor. " 
 

00:12 20 Mayıs 2024

İŞTE O ZORLU HAVA KOŞULLARI

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyetini arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

İşte o zorlu hava koşulları... 

23:04 19 Mayıs 2024

HELİKOPTERDEKİLERLE İLK TEMAS

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin düşen helikopterine yönelik arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Tebriz Valisi ile telefonda böyle irtibata geçildi! En özel detaylar ahaber.com.tr'de

23:02 19 Mayıs 2024

KAZADAN DETAYLI GRAFİK!

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı!  İşte grafikli tüm detaylar...

22:20 19 Mayıs 2024

TÜRKİYE'DEN İRAN'A TAM DESTEK

MSB: İran makamlarınca Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla yapılan talebe istinaden İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin kaza kırıma uğrayan helikopterinin arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirilmiştir.
21:57 19 Mayıs 2024

NUMAN KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğraması nedeniyle İran halkına ve hükümetine geçmiş olsun dileklerini ileterek, iyi haberler almayı temenni ettiğini bildirdi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin geçirdiği helikopter kazasını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Dost ve kardeş İran halkına ve hükümetine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Sayın Reisi ve heyetinden iyi haberler almayı temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

21:46 19 Mayıs 2024

AFAD BÖLGEYE GİDİYOR

AFAD: "İran ülkemizden gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep etmiştir. Van ve Erzurum'dan 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal için yola çıkmıştır"
21:13 19 Mayıs 2024

2 KİŞİ İLE İRTİBAT KURULDU

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mensuri, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopteri ile temas kurduklarını belirterek, “Birkaç kez helikopterdeki 2 kişi ile irtibat kurduk ve konuştuk. İki kilometrelik bir alan içerisinde arama yapıyoruz. Umarım güzel haberler ulaşır” dedi.
21:00 19 Mayıs 2024

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin geçirdiği helikopter kazasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür. Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Komşumuz, dost ve kardeş İran halkına ve hükümetine milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Sayın Reisi ve heyetinden bir an önce iyi haberler almayı umuyorum" dedi.
20:52 19 Mayıs 2024

ORDU HAREKETE GEÇTİ

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, Reisi ve beraberindekileri taşıyan helikopterin bulunması için tüm imkan, teçhizat ve kapasitenin kullanılması talimatı verdi. Bakıri, “İran Silahlı Kuvvetleri, Devrim muhafızları Ordusu ve kolluk kuvvetlerinin tüm imkan, teçhizat ve kapasiteleri Cumhurbaşkanının helikopterinin bulunması ve arama kurtarma çalışmaları için kullanılmalıdır” dedi.
20:46 19 Mayıs 2024

İRAN'A DESTEK MESAJI YAYIMLADILAR

Helikopter kazası geçiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Azerbaycan, Irak ve Pakistan, İran’a destek mesajı yayınladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile dostça vedalaştıktan sonra yüksek düzeydeki temsilci heyetini taşıyan helikopterin İran'da sert iniş yapması bizi derinden üzdü. Dualarımız, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve yanındaki temsilci heyetiyle. Komşu, dost ve kardeş ülke olarak, Azerbaycan her türlü desteği vermeye hazırdır” dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Kurtarma ekibi olay yerine ulaşmaya çalışırken onların güvenliği ve korunması için dua ediyoruz. Azerbaycan, dost ve kardeş bir millet olarak, gerekli tüm desteği sağlamaya hazırdır" ifadeleri kullanıldı.

“DUALARIMIZ VE EN İYİ DİLEKLERİMİZ SAYIN CUMHURBAŞKANI REİSİ VE TÜM İRAN HALKIYLA BİRLİKTE”

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptığı açıklamada, “İran'dan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteriyle ilgili üzücü haberler geldi. Her şeyin yolunda olduğuna dair iyi haberleri büyük bir endişeyle bekliyoruz. Dualarımız ve en iyi dileklerimiz Sayın Cumhurbaşkanı Reisi ve tüm İran halkıyla birlikte” dedi.

Irak hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Irak İçişleri Bakanlığına, Kızılay ve diğer ilgili kurumlara, komşusu İran'a yardım teklifinde bulunmaları ve Cumhurbaşkanı Reisi'nin kayıp helikopterinin aranmasına yardımcı olmaları talimatı verildiği ifade edildi.

20:40 19 Mayıs 2024

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’da bugün yaşanan helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri üzüntüyle takip edildiği belirtildi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın da aralarında bulunduğu İranlı yetkililerin güvende ve sağlıklı olmalarını temenni edilen açıklamada, “Kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir” ifadelerine yer verildi.
19:35 19 Mayıs 2024

ACİL TOPLANTI İDDİALARI YALANLANDI

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin geçirdiği helikopter kazasının ardından yaptığı ilk açıklamada, “İran halkı endişelenmesin, ülkenin işlerinde herhangi bir aksama olmayacak” ifadelerini kullandı.
18:49 19 Mayıs 2024

2 HELİKOPTER GÜVENLİ ŞEKİLDE ULAŞTI

İran Acil Durumlar Departmanı Sözcüsü, yoğun sis nedeniyle havadan kurtarma operasyonunun mümkün olmadığını belirtti. İran medyası, konvoyda 3 helikopterin bulunduğunu, 2 helikopter güvenli bir şekilde hedeflerine ulaştığını duyurdu.
18:49 19 Mayıs 2024

"BENİM İÇİN DUA EDİN"

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Instagram hesabından paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda, "Benim için dua edin" ifadelerine yer verildi.
18:43 19 Mayıs 2024

REİSİ'NİN HELİKOPTERDEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterdeki son görüntüleri ortaya çıktı.
18:43 19 Mayıs 2024

HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE ÇALIŞMA YAPILAMIYOR

İran Kızılayı, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşırken “kaza" geçiren helikopterle ilgili arama kurtarma çalışmalarının olumsuz hava şartları nedeniyle havadan yapılamadığını bildirdi.
18:37 19 Mayıs 2024

İRAN ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANYIOR İDDİASI

Devlet kabinesinin Tebriz'e geçtiği öğrenildi. İran dini lideri Hamaney, İran Ulusal Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdığı iddia edildi.
18:06 19 Mayıs 2024

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Sis nedeniyle Reisi'nin kaza yaptığı helikopter kurtarma ekipleri tarafından hala bulunamadı. İran medyası liderleri Reisi için halkı dua etmeye çağırdı.
18:05 19 Mayıs 2024

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI DA HELİKOPTERDE

İranlı yetkililer ise yapılan telefon görüşmeleri sonucunda kazada can kaybının olmadığını öne sürdü. İran devlet televizyonu ise Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin kaza geçirdiğini ve yardım ekiplerinin kazanın yaşandığı bölgeye ulaşmaya çalıştığını doğruladı. Tasnim ayrıca İran dışişleri bakanının da bu helikopterde bulunduğu yazdı.
17:50 19 Mayıs 2024

HELİKOPTERİN DURUMU BİLİNMİYOR

Yerel halk, bölgedeki sisli hava nedeniyle helikopterin durumunun henüz bilinmediğini söylüyor.
17:35 19 Mayıs 2024

REİSİ'Yİ TAŞIYAN HELİKOPTER KAZA GEÇİRDİ

İran medyası Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter Doğu Azerbaycan'da kaza yaptığını yazdı. Kurtarma ekiplerinin Reisi ve kaza yapan helikopteri aramaya başladığı bilgisi verildi.
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