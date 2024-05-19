Son dakika | İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Korkutan gelişme: Hayatları risk altında | Dünyanın gözü Türk AKINCI'sında
Son dakika haberi...İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin kaza geçirdiğini ve yardım ekiplerinin kazanın yaşandığı bölgeye ulaşmaya çalıştığını duyurdu. İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldığını ve henüz kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşamadığını bildirdi. Gelen son dakika haberine göre; "İranlı yetkili: Reisi ve Abdullahiyan'ın hayatları risk altında" dedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Başkan Erdoğan "İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür." dedi. Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi aradığı uçuşta dünyada en çok takip edilen hava aracı konumunda! İşte dakika dakika yaşanan tüm gelişmeler...
AKINCI İHA, İran semalarında İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor https://t.co/ovXnx13UcY— AA Canlı (@AACanli) May 19, 2024
İŞTE AKINCI'DAN GELEN İLK GÖRÜNTÜLER
İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi arama-kurtarma çalışmalarına Türkiye tam destek veriyor.
Akıncı İHA İran'da Tebriz semalarında İbrahim Reisi'yi arıyor.
Anadolu Ajansı üzerinden yaklaşık 1 milyon kişi canlı olarak Akıncı İHA'yı takip ediyor.
THE ATLANTIC'DEN FLAŞ İDDİA
The Atlantic'de yer alan habere göre, İran Cumhurbaşkanlığı'na yakın bir kaynak, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin öldüğünü açıkladı. İranlı yetkililer, Reisi'nin ölüm haberini kargaşaya neden olmayacak şekilde açıklamanın yolunu arıyor.
A HABER TAHRAN SOKAKLARINDA
"REİSİ İÇİN DUA MERASİMİ YAPILIYORDU"
A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Ben şuan Başkent Tahran’daki Veliyie Asr Meydanı’ndayım. Arkamda da gördüğünüz gibi çok sayıda insanın burada toplandığını ifade edebilirim. Az önce burada Reisi için bir dua merasimi yapılıyordu. O dua merasimi şuan da bitmiş durumda. Ancak tedirgin olan insanların burada bekleyişlerinin olduğunu ifade edebilirim. Gördüğünüz gibi insanların burada bekleyişleri sürüyor. "
İŞTE O ZORLU HAVA KOŞULLARI
İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyetini arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
İşte o zorlu hava koşulları...
HELİKOPTERDEKİLERLE İLK TEMAS
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin düşen helikopterine yönelik arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Tebriz Valisi ile telefonda böyle irtibata geçildi! En özel detaylar ahaber.com.tr'de
KAZADAN DETAYLI GRAFİK!
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı! İşte grafikli tüm detaylar...
TÜRKİYE'DEN İRAN'A TAM DESTEK
NUMAN KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğraması nedeniyle İran halkına ve hükümetine geçmiş olsun dileklerini ileterek, iyi haberler almayı temenni ettiğini bildirdi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin geçirdiği helikopter kazasını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Dost ve kardeş İran halkına ve hükümetine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Sayın Reisi ve heyetinden iyi haberler almayı temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
AFAD BÖLGEYE GİDİYOR
2 KİŞİ İLE İRTİBAT KURULDU
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
ORDU HAREKETE GEÇTİ
İRAN'A DESTEK MESAJI YAYIMLADILAR
Helikopter kazası geçiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Azerbaycan, Irak ve Pakistan, İran’a destek mesajı yayınladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile dostça vedalaştıktan sonra yüksek düzeydeki temsilci heyetini taşıyan helikopterin İran'da sert iniş yapması bizi derinden üzdü. Dualarımız, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve yanındaki temsilci heyetiyle. Komşu, dost ve kardeş ülke olarak, Azerbaycan her türlü desteği vermeye hazırdır” dedi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Kurtarma ekibi olay yerine ulaşmaya çalışırken onların güvenliği ve korunması için dua ediyoruz. Azerbaycan, dost ve kardeş bir millet olarak, gerekli tüm desteği sağlamaya hazırdır" ifadeleri kullanıldı.
“DUALARIMIZ VE EN İYİ DİLEKLERİMİZ SAYIN CUMHURBAŞKANI REİSİ VE TÜM İRAN HALKIYLA BİRLİKTE”
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptığı açıklamada, “İran'dan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteriyle ilgili üzücü haberler geldi. Her şeyin yolunda olduğuna dair iyi haberleri büyük bir endişeyle bekliyoruz. Dualarımız ve en iyi dileklerimiz Sayın Cumhurbaşkanı Reisi ve tüm İran halkıyla birlikte” dedi.
Irak hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Irak İçişleri Bakanlığına, Kızılay ve diğer ilgili kurumlara, komşusu İran'a yardım teklifinde bulunmaları ve Cumhurbaşkanı Reisi'nin kayıp helikopterinin aranmasına yardımcı olmaları talimatı verildiği ifade edildi.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
ACİL TOPLANTI İDDİALARI YALANLANDI
2 HELİKOPTER GÜVENLİ ŞEKİLDE ULAŞTI
"BENİM İÇİN DUA EDİN"
REİSİ'NİN HELİKOPTERDEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ
HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE ÇALIŞMA YAPILAMIYOR
İRAN ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANYIOR İDDİASI
SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI DA HELİKOPTERDE
HELİKOPTERİN DURUMU BİLİNMİYOR
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