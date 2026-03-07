CANLI| 3. Dünya Savaşı’nın ayak sesleri! Tel Aviv semalarında füze düellosu | A Haber ekipleri ateş hattında

Orta Doğu’da gerilim hat safhaya ulaşırken, İran’ın başkenti Tahran gece yarısı düzenlenen ağır bombardımanla sarsıldı. Kentin stratejik enerji altyapıları ve petrol tesisleri doğrudan hedef alınırken, gökyüzünü dev duman bulutları ve alevler kapladı. A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, Tahran semalarındaki savaş uçaklarının gölgesinde yaşanan dehşeti, kenti aydınlatan patlamaları ve sokaklara kadar sinen petrol kokusunu sıcak bölgeden aktardı.

"TAHRAN DEV BİR LAMBAYLA AYDINLANMIŞ GİBİYDİ"

Saldırı anında yaşananları bizzat müşahede eden A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, "Esasında ben bunları göstermek isterdim izleyicilerimize, ancak öyle bir izin verilmiyor bize. Ben bunların hepsini görebiliyorum. Çatıya çıkarak Tahran'ın her tarafından dumanların yükseldiğini görebiliyorum. An itibarıyla gördüğümüz bu nokta Şehran'daki bir petrol tesisi" ifadelerini kullandı. Patlamaların şiddetine dikkat çeken Karabağ, "Şiddeti o kadar yüksekti ki; sanki dev bir lambayla Tahran'ın üzerini aydınlatmışsın gibi, tam saldırının olduğu anda bir durum söz konusuydu. Ben saldırının tam anını görme imkanı buldum" sözleriyle sahadaki dehşeti aktardı.

SAVAŞ UÇAKLARI TAHRAN SEMALARINDA: SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVRE DIŞI

Şehirde herhangi bir uyarı sisteminin bulunmadığını ve uçakların çok alçaktan uçtuğunu belirten Karabağ, "Artık savaş uçakları başımızın üstünden uçuyor. Çok rahat bir şekilde, herhangi bir önleme söz konusu değil. Hava savunma sistemleri devrede değil. Tabii İran'da öyle siren sistemi falan yoktur; yani herhangi bir uyarı söz konusu gelmiyor. Ben sadece seslerini duyabiliyorum bu savaş uçaklarının" dedi. Patlamanın etkilerinin kilometrelerce öteden hissedildiğini vurgulayan Karabağ, "Savaş uçağının sesini duydum, kısa süre sonra da tam Tahran'ın doğu kısmından dev bir alevin havaya yükseldiğini gördüm. Şehran bölgesi bana takriben bir 15-20 kilometre uzaklıkta fakat kokusu ta buraya kadar geliyor. Yani öyle bir koku var dışarıda" ifadelerini kullandı.

ENERJİ ALTYAPISI HEDEFTE: AKARYAKIT KRİZİ KAPIDA

Saldırıların bilinçli olarak enerji tesislerine yöneltildiğini ifade eden Ekber Karabağ, "Donald Trump gün içinde bunun emarelerini vermişti; İran'da farklı noktalara saldıracakları ile ilgili. Meğerse saldırı İran'ın enerji altyapısına yönelik olacakmış. Bu durum sonrasında yarın itibarıyla akaryakıt temini konusunda belki büyük bir sıkıntı söz konusu olabilir" uyarısında bulundu. Kentin batı ve doğu noktalarından yükselen dumanların stratejik noktaların vurulduğunun kanıtı olduğunu belirten Karabağ, enerji krizinin derinleşebileceğine işaret etti.

İSRAİL’İN HAYFA ÜSSÜNE MİSİLLEME

İran yönetiminin resmi bir açıklama yapmadığını ancak misilleme hamlelerinin başladığını söyleyen Karabağ, "Yönetimden bir açıklama yok fakat İran medyasında baktığımda; Hayfa'daki o petrol tesisine düzenledikleri saldırının, İran'ın petrol tesislerine düzenlenen saldırıya bir misilleme olduğu ifade ediliyor" sözleriyle Tahran’ın karşı hamlesini aktardı. Bölgede karşılıklı enerji tesislerinin hedef alınmasıyla savaşın seyrinin ekonomik ve altyapısal bir yıkıma dönüştüğü gözlemleniyor.