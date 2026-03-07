CANLI| 3. Dünya Savaşı’nın ayak sesleri! Tel Aviv semalarında füze düellosu | A Haber ekipleri ateş hattında
28 Şubat’ta patlak veren krizle Orta Doğu’da gerilim yeniden yükseldi. ABD-İsrail hattının planları, vekil güçler üzerinden yürütülen stratejiler ve hava sahasında yaşanan hareketlilik bölgeyi barut fıçısına çevirdi. Tahran’dan Tel Aviv’e uzanan güç mücadelesinin perde arkası A Haber'de analiz ediliyor. Bölgede gerilim tırmanıyor. İran'dan İsrail'e misillemeler peş peşe geldi. Tel Aviv semalarında patlama sesleri yankılanırken heron sesleri şehri inletti. Tel Aviv ve Tahran'dan son gelişmeleri takip eden A Haber ekipleri savaşı yerinden takip ediyor.
Orta Doğu'da 28 Şubat'tan bu yana gerilim dinmiyor. ABD-İsrail hattında yaşanan gelişmeler bölgeyi yeniden bir çatışma sarmalına sürükledi. Ekber Karabağ Tahran'dan son durumu ve sahadaki gelişmeleri aktarırken, Emine Kavasoğlu Tel Aviv'den İsrail'in operasyon planlarına dair detayları paylaşıyor. Bölgedeki kritik gelişmeler, sahadan en sıcak görüntüler ve büyük güç mücadelesinin perde arkası A Haber'de.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
PETROL KOKUSU TÜM ŞEHRİ SARDI
Orta Doğu’da gerilim hat safhaya ulaşırken, İran’ın başkenti Tahran gece yarısı düzenlenen ağır bombardımanla sarsıldı. Kentin stratejik enerji altyapıları ve petrol tesisleri doğrudan hedef alınırken, gökyüzünü dev duman bulutları ve alevler kapladı. A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, Tahran semalarındaki savaş uçaklarının gölgesinde yaşanan dehşeti, kenti aydınlatan patlamaları ve sokaklara kadar sinen petrol kokusunu sıcak bölgeden aktardı.
"TAHRAN DEV BİR LAMBAYLA AYDINLANMIŞ GİBİYDİ"
Saldırı anında yaşananları bizzat müşahede eden A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, "Esasında ben bunları göstermek isterdim izleyicilerimize, ancak öyle bir izin verilmiyor bize. Ben bunların hepsini görebiliyorum. Çatıya çıkarak Tahran'ın her tarafından dumanların yükseldiğini görebiliyorum. An itibarıyla gördüğümüz bu nokta Şehran'daki bir petrol tesisi" ifadelerini kullandı. Patlamaların şiddetine dikkat çeken Karabağ, "Şiddeti o kadar yüksekti ki; sanki dev bir lambayla Tahran'ın üzerini aydınlatmışsın gibi, tam saldırının olduğu anda bir durum söz konusuydu. Ben saldırının tam anını görme imkanı buldum" sözleriyle sahadaki dehşeti aktardı.
SAVAŞ UÇAKLARI TAHRAN SEMALARINDA: SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVRE DIŞI
Şehirde herhangi bir uyarı sisteminin bulunmadığını ve uçakların çok alçaktan uçtuğunu belirten Karabağ, "Artık savaş uçakları başımızın üstünden uçuyor. Çok rahat bir şekilde, herhangi bir önleme söz konusu değil. Hava savunma sistemleri devrede değil. Tabii İran'da öyle siren sistemi falan yoktur; yani herhangi bir uyarı söz konusu gelmiyor. Ben sadece seslerini duyabiliyorum bu savaş uçaklarının" dedi. Patlamanın etkilerinin kilometrelerce öteden hissedildiğini vurgulayan Karabağ, "Savaş uçağının sesini duydum, kısa süre sonra da tam Tahran'ın doğu kısmından dev bir alevin havaya yükseldiğini gördüm. Şehran bölgesi bana takriben bir 15-20 kilometre uzaklıkta fakat kokusu ta buraya kadar geliyor. Yani öyle bir koku var dışarıda" ifadelerini kullandı.
ENERJİ ALTYAPISI HEDEFTE: AKARYAKIT KRİZİ KAPIDA
Saldırıların bilinçli olarak enerji tesislerine yöneltildiğini ifade eden Ekber Karabağ, "Donald Trump gün içinde bunun emarelerini vermişti; İran'da farklı noktalara saldıracakları ile ilgili. Meğerse saldırı İran'ın enerji altyapısına yönelik olacakmış. Bu durum sonrasında yarın itibarıyla akaryakıt temini konusunda belki büyük bir sıkıntı söz konusu olabilir" uyarısında bulundu. Kentin batı ve doğu noktalarından yükselen dumanların stratejik noktaların vurulduğunun kanıtı olduğunu belirten Karabağ, enerji krizinin derinleşebileceğine işaret etti.
İSRAİL’İN HAYFA ÜSSÜNE MİSİLLEME
İran yönetiminin resmi bir açıklama yapmadığını ancak misilleme hamlelerinin başladığını söyleyen Karabağ, "Yönetimden bir açıklama yok fakat İran medyasında baktığımda; Hayfa'daki o petrol tesisine düzenledikleri saldırının, İran'ın petrol tesislerine düzenlenen saldırıya bir misilleme olduğu ifade ediliyor" sözleriyle Tahran’ın karşı hamlesini aktardı. Bölgede karşılıklı enerji tesislerinin hedef alınmasıyla savaşın seyrinin ekonomik ve altyapısal bir yıkıma dönüştüğü gözlemleniyor.
BAĞDAT’TA ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ’NE ROKETLİ SALDIRI
Irak’ın başkenti Bağdat’ta, diplomatik misyonların ve hükümet konaklarının yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge içinde bulunan ABD Büyükelçiliği’ne roketli saldırı düzenlendi.
A Haber’e konuşan Anadolu Ajansı (AA) Irak temsilcisi Haydar Karaalp, saldırının İran’a yönelik operasyonların yansımalarından kaynaklandığını belirterek, “Bağdat’ta yaklaşık bir saat önce art arda çok şiddetli patlama sesleri duyuldu. Daha sonra bu patlamaların ABD Büyükelçiliği’ne yönelik füzeler olduğu anlaşıldı” dedi.
Bölgede zaten yüksek güvenlik önlemleri alındığını ifade eden Karaalp, “ABD Büyükelçiliği, daha önce de İran destekli grupların hedefi oluyordu. Patlamaların ardından hava savunma sistemleri devreye sokuldu. Şu an Bağdat’ta temkinli bir bekleyiş hakim” ifadelerini kullandı.
Irak Başbakanı, saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesi için talimat verdi ve eylemi terör saldırısı olarak nitelendirdi. Karaalp, “Irak’ın kuzeyinde Erbil, güneyde Basra’da da Amerikan ve İngiliz şirketleri zaman zaman saldırılara maruz kalıyor. Bu saldırı da Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği’ne yönelik olarak gerçekleşti” diye konuştu.
Yeşil Bölge’de güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarıldığı vurgulandı. Giriş ve çıkışlar sıkı kontrollerle sağlanıyor ve sadece yetkili kişiler bölgeye alınabiliyor. Karaalp ayrıca, “Bağdat’ta günlerdir devam eden ABD karşıtı gösteriler de Yeşil Bölge çevresinde yapılıyor. Göstericiler ABD Büyükelçiliği’ni hedef aldıklarını açıkça ifade ediyor” dedi.
İRAN’IN CAN DAMARI HEDEFTE: PETROL TESİSLERİ VURULDU
Orta Doğu’da savaşın seyri sivil altyapı ve enerji tesislerine sıçrayarak yeni bir boyuta taşındı. İsrail ve ABD ittifakı, İran’ın askeri noktalarının ötesine geçerek stratejik petrol rafinerilerini ve su arıtma tesislerini doğrudan hedef almaya başladı. Tahran yönetimi ise Hürmüz Boğazı’nı kapatarak ve bölgedeki ABD üslerine füze yağdırarak küresel ekonomiyi sarsacak bir hamleyle karşılık verdi. AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, bölgedeki çok katmanlı hava savunma savaşını ve İran’ın "kaos" stratejisine karşı direnişini A Haber ekranlarında çarpıcı detaylarla aktardı.
ÇOK KATMANLI HAVA SAVUNMA DUVARI
İran’dan ateşlenen füzelerin İsrail’e ulaşana kadar pek çok engelle karşılaştığını belirten AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, "Konuşmadan, orada sirenler çaldığını söylemeden 3 dakika önce sirenler burada çaldı. Çünkü İsrail'in yaklaşık 100 kilometre doğusundayız biz. İran'dan atılan füzeler buradan oraya gidiyor ve ilk önce sirenler Ürdün'de çalıyor ve burada daha havadayken müdahale başlıyor" ifadelerini kullandı. Savunma sistemlerinin Irak’tan başladığını vurgulayan Boyraz, "İran'dan çıkar çıkmaz Irak'ta, özellikle Erbil civarında ABD’ye ait hava savunma sistemleri bunlara müdahale ediyor. İsrail sınırları içerisine girdiğinde ise İsrail açıklarındaki ABD gemisinden ve İsrail'in o çok katmanlı hava savunma sistemlerinden müdahale geliyor" sözleriyle operasyonun kapsamını anlattı.
STRATEJİK PETROL VE SU TESİSLERİ İLK KEZ HEDEFTE
İsrail’in saldırı stratejisinde kritik bir değişiklik yaşandığını ve ilk kez enerji tesislerinin vurulduğunu söyleyen Turgut Alp Boyraz, "İsrail Devlet Televizyonu KAN, hem petrol depolarının hem de petrol rafinerisinin vurulduğu bilgisini paylaştı. Zannediyoruz Trump'ın bahsettiği 'Bu gece çok sert vuracağız, sürpriz yapacağız' dediği hadise buydu. Bu savaşın başından bu yana ilk kez İran'da petrol tesisleri vuruluyor" dedi. Sivil altyapının da hedef alındığını belirten Boyraz, "Kiş Adası'nda bir su arıtma tesisi de vuruldu. İran'ın güneyi çok aşırı sıcakların olduğu noktalar ve buralarda deniz suyu arıtması kullanılıyor. Gördüğümüz kadarıyla İsrail ve ABD tarafı sadece askeri hedefleri değil, aynı zamanda petrol ve su gibi altyapıyı da hedef almaya başlıyor" değerlendirmesinde bulundu.
İRAN'DAN ABD VE İSRAİL'E 2600 İHA İLE SALDIRI
İran kanadından gelen üst düzey açıklamaları aktaran Boyraz, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin, "Düşmanın stratejisi İran'da kaos oluşturmak ve bu sayede İran'ı bölmek" şeklindeki uyarısını hatırlattı. Öte yandan İran’ın karşı saldırılarının boyutuna değinen Boyraz, İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ali Muhammed Naini’nin, "ABD ve İsrail'e ait 200 nokta hassas ve yüksek isabet derecesine sahip füzelerle vuruldu. Bu süreçte 2600 İHA saldırısı gerçekleştirildi" ifadelerini izleyicilerle paylaştı.
HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI DÜNYA EKONOMİSİ HEDEFTE
Tahran’ın misilleme stratejisinin küresel bir baskı oluşturmayı hedeflediğini belirten Turgut Alp Boyraz, "İran da elindeki bütün imkanlarla hem ABD’nin bölgedeki üslerine hem Körfez'deki enerji tesislerine misillemede bulunuyor. Hem İsrail'e saldırıyor hem de Hürmüz Boğazı'nı kapatıyor. Bu stratejinin hedefi; dünya ekonomisini ve enerji trafiğini tıkayarak ABD ve müttefikleri üzerinde bir baskı oluşturmak" dedi. İran’ın lider kadrosundaki kayıplara rağmen hazırlıklı olduğunu vurgulayan Boyraz, "İran lideri Hamaney ve komuta kademesinin önemli bir kısmı öldürüldü ancak askeri ve istihbari birlikler özerk bir şekilde karşılık vermeye devam ettiler. Çok ciddi bir kaos olmadı" sözleriyle sahadaki direncin sürdüğünü aktardı.