ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yunanistan'dan tansiyonu yükseltecek 'oldu bitti' hamlesi: Silahsız adalara askeri yığınak!

A Haber muhabiri İlhan Tahsin, Atina yönetiminin Doğu Akdeniz ve Ege’deki karışık konjonktürü fırsat bilerek silahsız olması gereken adaları nasıl cephaneliğe çevirdiğini deşifre etti. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın kışkırtıcı adımlarıyla bölgedeki gerilimin fitilini ateşlediğini belirten Tahsin, Kerpe Adası’ndan Meriç sınırına kadar uzanan askeri hareketliliğin perde arkasını anlattı. Başbakan Miçotakis’in sessizliğini koruduğu bu süreçte Yunan ordusunun ‘teyakkuza’ geçtiği, tüm izinlerin kaldırıldığı ve Türkiye sınırına tank sevkiyatı yapıldığı öğrenildi.

