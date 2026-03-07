İsrail Tahran’ı alev çemberine aldı: 80 savaş uçağı ve 230 mühimmatla dev operasyon!

A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu, Tel Aviv’deki sıcak gelişmeleri ve İsrail ordusunun İran’a yönelik gerçekleştirdiği dev hava harekatının ayrıntılarını paylaştı. İsrail’in 80’den fazla savaş uçağı ve yüzlerce mühimmatla gerçekleştirdiği saldırılarda Devrim Muhafızları’na ait askeri merkezlerin ve füze rampalarının hedef alındığını bildiren Kavasoğlu, bölgedeki hava trafiğinin ve siren seslerinin gece boyu kesilmediğini aktardı. ABD’nin İsrail’e sağladığı dev mühimmat desteği ve bölgeye sevk edilen uçak gemileriyle gerilimin yeni bir boyuta ulaştığına dikkat çeken Kavasoğlu, savaşın hem askeri hem de ekonomik bilançosunu deşifre etti.