Vatandaşlar sokağa döküldü! Londra'da dev protesto

Dünyanın gözü Orta Doğu’daki gerilime çevrilmişken, İngiltere’nin başkenti Londra’da on binlerce kişi sokağa döküldü. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını durdurması çağrısıyla yürüyen dev kitle, Amerikan Büyükelçiliği’ni adeta abluka altına aldı. Bir yandan halk “Savaşı durdurun” çığlıkları atarken, diğer yandan İngiliz hükümetinin dev uçak gemisi HMS Prince of Wales’i bölgeye göndermek için hazırlık süresini yarıya indirmesi tansiyonu zirveye taşıdı. Bölgeden son gelişmeleri A Haber Londra muhabiri Alpaslan Düven aktardı.