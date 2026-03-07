CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Sıradaki Videolar
Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü
GündemBaşkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü
İran'ın füze gücü ABD stratejisini altüst mü etti?
Dünyaİran'ın füze gücü ABD stratejisini altüst mü etti?
KKTC'ye F-16 uçakları konuşlandırılabilir
GündemKKTC'ye F-16 uçakları konuşlandırılabilir
İran'ın yüzyıllık varoluş savaşı
Dünyaİran'ın yüzyıllık varoluş savaşı
Görgü tanıkları konuştu: "Deprem oluyor sandık"
Özel HaberGörgü tanıkları konuştu: "Deprem oluyor sandık"
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Vatandaşlar sokağa döküldü! Londra'da dev protesto

Dünyanın gözü Orta Doğu’daki gerilime çevrilmişken, İngiltere’nin başkenti Londra’da on binlerce kişi sokağa döküldü. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını durdurması çağrısıyla yürüyen dev kitle, Amerikan Büyükelçiliği’ni adeta abluka altına aldı. Bir yandan halk “Savaşı durdurun” çığlıkları atarken, diğer yandan İngiliz hükümetinin dev uçak gemisi HMS Prince of Wales’i bölgeye göndermek için hazırlık süresini yarıya indirmesi tansiyonu zirveye taşıdı. Bölgeden son gelişmeleri A Haber Londra muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

Gündemden Videolar

İsrail panikte! İran füzeleri Demir Kubbe'yi delik deşik etti
İsrail panikte! İran füzeleri Demir Kubbe'yi delik deşik etti
İran Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı! İsrail'de peş peşe patlamalar
İran Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı! İsrail'de peş peşe patlamalar
İSRAİLLİLER GÖZYAŞLARI İÇİNDE...
İSRAİLLİLER GÖZYAŞLARI İÇİNDE...
Tel Aviv'de yeniden sirenler devrede
Tel Aviv'de yeniden sirenler devrede
Başkan Erdoğan devlet himayesindeki çocuklarla iftarda buluştu
Başkan Erdoğan devlet himayesindeki çocuklarla iftarda buluştu
Irak'ta yoğun patlama sesleri! Otel İHA saldırısına uğradı
Irak'ta yoğun patlama sesleri! Otel İHA saldırısına uğradı
Genç kadını eski eşi sokak ortasında katletti!
Genç kadını eski eşi sokak ortasında katletti!