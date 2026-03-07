CANLI YAYIN
Pezeşkiyan’dan Trump’ın "teslimiyet" talebine cevap!

A Haber muhabiri Ekber Karabağ, savaşın merkez üssü Tahran’dan en sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Saldırıların şiddetinin arttığı bölgede Karabağ’ın evinin yakınına da bomba düşerken, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’dan bölge ülkelerine "itidal", ABD’ye ise "direniş" mesajı geldi. Trump’ın "kayıtsız şartsız teslimiyet" çağrısını "bir hayal" olarak nitelendiren Pezeşkiyan, ayrılıkçı terör gruplarına karşı da çok sert bir uyarıda bulundu. Tahran sokaklarında tansiyon zirveye tırmanırken, Devrim Muhafızları’nın terör mevzilerini füzelerle vurduğu açıklandı.

