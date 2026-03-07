CANLI YAYIN
İran'ın yüzyıllık varoluş savaşı
Dünyaİran'ın yüzyıllık varoluş savaşı
Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü
GündemBaşkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü
İsrail'deki yıkımı A Haber görüntüledi
Özel Haberİsrail'deki yıkımı A Haber görüntüledi
Yaşlı kadın geri manevra yapan minibüsün altında kaldı: O anlar kamerada
YaşamYaşlı kadın geri manevra yapan minibüsün altında kaldı: O anlar kamerada
Görgü tanıkları konuştu: "Deprem oluyor sandık"
Özel HaberGörgü tanıkları konuştu: "Deprem oluyor sandık"
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İran'ın füze gücü ABD stratejisini altüst mü etti?

Orta Doğu’da tansiyon her geçen dakika artarken, ABD ile İran arasındaki askeri hareketlilik küresel dengeleri etkileyen kritik bir gelişme haline geldi. İran’ın füze saldırılarındaki olası isabet oranı ve ABD’nin bölgedeki askeri varlığına yönelik hamleleri, “yeni bir savaş ihtimali mi doğuyor?” sorusunu gündeme getirdi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Faik Tanrıkulu, A Haber canlı yayınında bölgedeki kritik noktaları ve Washington–Tahran hattındaki olası planları tüm yönleriyle değerlendirdi.

Gündemden Videolar

İsrail panikte! İran füzeleri Demir Kubbe'yi delik deşik etti
İsrail panikte! İran füzeleri Demir Kubbe'yi delik deşik etti
İran Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı! İsrail'de peş peşe patlamalar
İran Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı! İsrail'de peş peşe patlamalar
İSRAİLLİLER GÖZYAŞLARI İÇİNDE...
İSRAİLLİLER GÖZYAŞLARI İÇİNDE...
Tel Aviv'de yeniden sirenler devrede
Tel Aviv'de yeniden sirenler devrede
Başkan Erdoğan devlet himayesindeki çocuklarla iftarda buluştu
Başkan Erdoğan devlet himayesindeki çocuklarla iftarda buluştu
Irak'ta yoğun patlama sesleri! Otel İHA saldırısına uğradı
Irak'ta yoğun patlama sesleri! Otel İHA saldırısına uğradı
Genç kadını eski eşi sokak ortasında katletti!
Genç kadını eski eşi sokak ortasında katletti!