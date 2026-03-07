İran'ın füze gücü ABD stratejisini altüst mü etti?

Orta Doğu’da tansiyon her geçen dakika artarken, ABD ile İran arasındaki askeri hareketlilik küresel dengeleri etkileyen kritik bir gelişme haline geldi. İran’ın füze saldırılarındaki olası isabet oranı ve ABD’nin bölgedeki askeri varlığına yönelik hamleleri, “yeni bir savaş ihtimali mi doğuyor?” sorusunu gündeme getirdi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Faik Tanrıkulu, A Haber canlı yayınında bölgedeki kritik noktaları ve Washington–Tahran hattındaki olası planları tüm yönleriyle değerlendirdi.