Bakan Fidan: Bölgedeki savaş hemen sona ermeli
Üç ülkeden ABD'ye üs vetosu
ABD ve İsrail'in İran planı ne?
Trafikte tartıştıkları sürücünün önünü kestiler
Başkan Erdoğan: Kadına şiddet insanlığa ihanettir
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Tel Aviv'de patlama sesleri | Savaşta en sıcak gece! A Haber bölgede

Tel Aviv semalarında gece saatlerinde yeniden patlamalar yaşandı, hava savunma sistemleri devreye girdi. İran’dan ateşlenen füzeler ve insansız hava araçları İsrail’in farklı noktalarını hedef alırken, Hayfa ve çevresindeki askeri noktaların vurulduğu iddiaları gündeme geldi. Bölgede Heron insansız hava araçlarının ve savaş uçaklarının yoğun hareketliliği dikkat çeken A Haber Program Müdürü Emine Kavasoğlu, saldırı uyarıları özellikle Celile ve Golan bölgelerinde sürüyor.

İsrail panikte! İran füzeleri Demir Kubbe'yi delik deşik etti
İran Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı! İsrail'de peş peşe patlamalar
İSRAİLLİLER GÖZYAŞLARI İÇİNDE...
Tel Aviv'de yeniden sirenler devrede
Başkan Erdoğan devlet himayesindeki çocuklarla iftarda buluştu
Irak'ta yoğun patlama sesleri! Otel İHA saldırısına uğradı
Genç kadını eski eşi sokak ortasında katletti!
