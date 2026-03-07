Tel Aviv'de patlama sesleri | Savaşta en sıcak gece! A Haber bölgede

Tel Aviv semalarında gece saatlerinde yeniden patlamalar yaşandı, hava savunma sistemleri devreye girdi. İran’dan ateşlenen füzeler ve insansız hava araçları İsrail’in farklı noktalarını hedef alırken, Hayfa ve çevresindeki askeri noktaların vurulduğu iddiaları gündeme geldi. Bölgede Heron insansız hava araçlarının ve savaş uçaklarının yoğun hareketliliği dikkat çeken A Haber Program Müdürü Emine Kavasoğlu, saldırı uyarıları özellikle Celile ve Golan bölgelerinde sürüyor.