ahaber.com.tr Haber Merkezi

İran’da kirli senaryolar deşifre oldu! Trump’ın asıl planı ne?

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, A Haber ekranlarında İran-İsrail-ABD hattındaki 12. gününe giren savaşı ve bölgedeki sinsi oyunları tek tek açıkladı. Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimden etnik çatışma risklerine kadar geniş bir perspektif sunan Ülger, Trump’ın "başarı" maskesi altında bölgeden çekilme hazırlığı yapabileceğini vurguladı. İran’ın içindeki etnik yapının bir "iç savaş" için kaşınmaya çalışıldığını belirten Ülger, masadaki 4 kritik senaryoyu deşifre etti. Bölgedeki barut fıçısının her an patlamaya hazır olduğunu ifade eden Ülger, Lübnan’dan Körfez ülkelerine kadar uzanan geniş çaplı tehditlere dikkat çekti.

