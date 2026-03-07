CANLI YAYIN
Orta Doğu'da hava sahası kilit! THY ve Pegasus'tan İran seferlerine iptal

İsrail ve ABD’nin İran’a karşı başlattığı kirli savaşın etkileri sivil havacılıkta kaos yarattı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, bölgedeki çatışmaların hava trafiğini nasıl felç ettiğini ve Türkiye’den kalkan uçaklar için oluşan engelleri yerinde inceledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamalarıyla netleşen uçuş iptalleri, Mart ayı sonuna kadar uzarken; İstanbul Havalimanı’nda rehin kalan uçaklar ve Nahçıvan’daki füze saldırısının ardından yaşanan ulaşım krizi bölgedeki tehlikenin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

