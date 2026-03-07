ABD Pasifik’te sıkıştı: Güney Kore’den Patrıot resti! Dünya üçüncü Dünya Savaşı’nın eşiğinde mi?

A Haber muhabiri Mehmet Seyrek, Pasifik ve Uzak Doğu’daki kritik gelişmeleri Çin’den aktardı. Amerika Birleşik Devletleri’nin, Güney Kore’de konuşlu Patriot hava savunma sistemlerini geri istemesi bölgede geniş yankı uyandırırken, Washington’ın aynı anda birden fazla cephede savaşamayacak durumda olduğu yorumları yapılmaya başlandı. Güney Kore yönetimi, güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir adıma izin vermeyeceklerini vurgulayarak ABD’ye adeta rest çekti. Diğer yandan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu krizi bir fırsat olarak görerek nükleer kapasitesini artırma talimatı verdi. Çin ise itidalli ama kararlı bir duruş sergileyerek İran’ın egemenliğine destek verdiğini duyurdu.