ahaber.com.tr Haber Merkezi

Pezeşkiyan’dan Trump’a tokat gibi cevap: "Bu hayali mezara götürürler"! Körfez’de güvenlik algısı yerle bir oldu

İran-İsrail hattındaki savaşta tansiyon düşmek bilmezken, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’dan tüm dünyada geniş yankı uyandıran bir "direniş" mesajı geldi. ABD’nin "koşulsuz teslimiyet" talebini sert bir dille reddeden Pezeşkiyan, komşu ülkelerden özür dileyerek bölgesel bir diplomasi kapısı araladı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Vişne Korkmaz ise A Haber ekranlarında yaptığı çarpıcı analizlerde, Körfez ülkelerinin içine düştüğü güvenlik çıkmazını ve Dubai Havalimanı’na düzenlenen dronlu saldırıların perde arkasını deşifre etti. Savaşın sadece cepheyi değil, Körfez’in trilyon dolarlık mega projelerini ve ekonomik imajını da vurduğuna dikkat çeken Korkmaz, bölgedeki sinsi stratejileri tek tek anlattı.

