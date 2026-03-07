CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Sıradaki Videolar
İznik Gölü'nde sular çekildi
Yaşamİznik Gölü'nde sular çekildi
‘Dur’ ihtarına uymadı: Evinden uyuşturucu ve silah çıktı
Yaşam‘Dur’ ihtarına uymadı: Evinden uyuşturucu ve silah çıktı
"80'den fazla savaş uçağı gece boyu İran'a 230 bomba attı"
Dünya"80'den fazla savaş uçağı gece boyu İran'a 230 bomba attı"
Antalya'da balıkçı teknesi battı
YaşamAntalya'da balıkçı teknesi battı
Bu mahallede davul çalanın başı belaya giriyor!
YaşamBu mahallede davul çalanın başı belaya giriyor!
"İsrail'in Lübnan'a asker indirme girişimi püskürtüldü"
Dünya"İsrail'in Lübnan'a asker indirme girişimi püskürtüldü"
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Hürmüz Boğazı'nda küresel kaos: GPS sinyalleri felç oldu! gemiler karada görünüyor!

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı dünyayı sarsarken, bölgede patlak veren "elektronik savaş" sivil deniz trafiğini adeta felç etti. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Giray Saynur Derman, A Haber ekranlarında yaptığı çarpıcı değerlendirmelerde, binden fazla geminin navigasyon sistemlerinin kasıtlı olarak bozulduğunu ve gemilerin haritalarda nükleer santrallerin ortasında veya havalimanlarında göründüğünü deşifre etti. Küresel enerji krizinin derinleştiği bu süreçte, Türkiye’nin "Kalkınma Yolu" projesinin tek kurtuluş rotası haline geldiğine dikkat çeken Derman, bölgedeki sinsi planların şifrelerini tek tek çözdü.

Gündemden Videolar

İsrail panikte! İran füzeleri Demir Kubbe'yi delik deşik etti
İsrail panikte! İran füzeleri Demir Kubbe'yi delik deşik etti
İran Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı! İsrail'de peş peşe patlamalar
İran Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı! İsrail'de peş peşe patlamalar
İSRAİLLİLER GÖZYAŞLARI İÇİNDE...
İSRAİLLİLER GÖZYAŞLARI İÇİNDE...
Tel Aviv'de yeniden sirenler devrede
Tel Aviv'de yeniden sirenler devrede
Başkan Erdoğan devlet himayesindeki çocuklarla iftarda buluştu
Başkan Erdoğan devlet himayesindeki çocuklarla iftarda buluştu
Irak'ta yoğun patlama sesleri! Otel İHA saldırısına uğradı
Irak'ta yoğun patlama sesleri! Otel İHA saldırısına uğradı
Genç kadını eski eşi sokak ortasında katletti!
Genç kadını eski eşi sokak ortasında katletti!