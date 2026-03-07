Hürmüz Boğazı'nda küresel kaos: GPS sinyalleri felç oldu! gemiler karada görünüyor!

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı dünyayı sarsarken, bölgede patlak veren "elektronik savaş" sivil deniz trafiğini adeta felç etti. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Giray Saynur Derman, A Haber ekranlarında yaptığı çarpıcı değerlendirmelerde, binden fazla geminin navigasyon sistemlerinin kasıtlı olarak bozulduğunu ve gemilerin haritalarda nükleer santrallerin ortasında veya havalimanlarında göründüğünü deşifre etti. Küresel enerji krizinin derinleştiği bu süreçte, Türkiye’nin "Kalkınma Yolu" projesinin tek kurtuluş rotası haline geldiğine dikkat çeken Derman, bölgedeki sinsi planların şifrelerini tek tek çözdü.