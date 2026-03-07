İsrail’in hava savunma sistemi çöktü! Savaşın ağır bilançosu deşifre oldu!

İran ve İsrail arasındaki savaş 8. gününde Tel Aviv’de büyük bir yıkıma neden oldu. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Savaşın sadece askeri değil, ekonomik bir yıkım da getirdiğine dikkat çeken Kavasoğlu, saldırıların hedefindeki Tel Aviv'den en sıcak gelişmeleri ve sahadaki son durumu aktardı. "Pentagon’un hesaplarına göre savaşın sadece 4 günlük maliyeti 11 milyar doları geçti. Bunun 5.7 milyar doları sadece İran saldırılarını önlemek için harcandı. İran’ın 10-20 bin dolarlık ucuz dronlarına karşı İsrail, milyon dolarlık bataryaları ateşlemek zorunda kalıyor. Bu durum Tel Aviv ve Washington için maliyeti sürdürülemez hale getiriyor." ifadelerini kullandı.