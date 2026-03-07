CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Sıradaki Videolar
Beyrut bombardıman altında
Özel HaberBeyrut bombardıman altında
GPS sinyalleri felç oldu! gemiler karada görünüyor!
GündemGPS sinyalleri felç oldu! gemiler karada görünüyor!
Avrupa’da enerji krizi derinleşiyor
EkonomiAvrupa’da enerji krizi derinleşiyor
ABD ve İsrail'in planı çöktü mühimmatları bitti
Özel HaberABD ve İsrail'in planı çöktü mühimmatları bitti
İçişleri Bakanı Çiftçi'den Kur'an-Kerim tilaveti
Gündemİçişleri Bakanı Çiftçi'den Kur'an-Kerim tilaveti
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İsrail’in hava savunma sistemi çöktü! Savaşın ağır bilançosu deşifre oldu!

İran ve İsrail arasındaki savaş 8. gününde Tel Aviv’de büyük bir yıkıma neden oldu. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Savaşın sadece askeri değil, ekonomik bir yıkım da getirdiğine dikkat çeken Kavasoğlu, saldırıların hedefindeki Tel Aviv'den en sıcak gelişmeleri ve sahadaki son durumu aktardı. "Pentagon’un hesaplarına göre savaşın sadece 4 günlük maliyeti 11 milyar doları geçti. Bunun 5.7 milyar doları sadece İran saldırılarını önlemek için harcandı. İran’ın 10-20 bin dolarlık ucuz dronlarına karşı İsrail, milyon dolarlık bataryaları ateşlemek zorunda kalıyor. Bu durum Tel Aviv ve Washington için maliyeti sürdürülemez hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

Gündemden Videolar

İsrail panikte! İran füzeleri Demir Kubbe'yi delik deşik etti
İsrail panikte! İran füzeleri Demir Kubbe'yi delik deşik etti
İran Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı! İsrail'de peş peşe patlamalar
İran Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı! İsrail'de peş peşe patlamalar
İSRAİLLİLER GÖZYAŞLARI İÇİNDE...
İSRAİLLİLER GÖZYAŞLARI İÇİNDE...
Tel Aviv'de yeniden sirenler devrede
Tel Aviv'de yeniden sirenler devrede
Başkan Erdoğan devlet himayesindeki çocuklarla iftarda buluştu
Başkan Erdoğan devlet himayesindeki çocuklarla iftarda buluştu
Irak'ta yoğun patlama sesleri! Otel İHA saldırısına uğradı
Irak'ta yoğun patlama sesleri! Otel İHA saldırısına uğradı
Genç kadını eski eşi sokak ortasında katletti!
Genç kadını eski eşi sokak ortasında katletti!