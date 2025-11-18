Viral Galeri Viral Liste Mamdani'den UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine destek

Dünya Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Gazze'de İsrail'in işlediği savaş suçları nedeniyle katil Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. UCM'nin kararına ABD'de New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Mamdani'den destek geldi. Mamdani, New York şehrinin UCM'nin Netanyahu aleyhindeki tutuklama emirlerini uygulayacağını vurgulayarak New York'a ayak basması halinde tutuklanacağını söyledi.

Giriş Tarihi: 18.11.2025 16:37
Los Angeles merkezli ABC7 televizyonunun "Up Close" programına katılan Mamdani, New York'un mevcut Belediye Başkanı Eric Adams'ın İsrail'e düzenlediği ziyarette Netanyahu ile görüşmesine tepki gösterdi.

Görüşmenin, New York'un "acil endişeleri ile sembolik dış politika jestleri arasındaki kopukluğu" vurguladığını belirten Mamdani, New Yorkluların "evleri diye düşündükleri şehirdeki fiyatlar nedeniyle" taşınmanın eşiğinde olduğunu söyledi. Mamdani, "Ancak onun (Eric Adams) eylemlerinin bu uygun fiyat kriziyle pek ilgisi yok." dedi.

Bu durumun, New Yorkluların "neden yeni bir yönetime bu kadar ihtiyaç duyduğunu" gösterdiğini aktaran Mamdani, "Aslında gösterdikleri şey, New Yorkluların neden yeni bir yönetime bu kadar hevesli oldukları, şehrin ihtiyaçlarına odaklanacak ve savaş suçlularının aksine, işçi sınıfı New Yorklulara bu ihtiyaçların ne olduğunu anlatacak bir yönetim." diye konuştu.

"İSTER NETANYAHU, İSTER PUTİN OLSUN"
Gazze Şeridi'nde İsrail'in soykırım uyguladığını kaydeden Mamdani, New York şehrinin UCM'nin Netanyahu aleyhindeki tutuklama emirlerini uygulayacağını ve Netanyahu'nun "New York'a ayak basması halinde tutuklanacağını" söyledi.

Mamdani, "Uluslararası hukuk şehri olmak, uluslararası hukuku gözetmek anlamına gelir. Bu (durum), ister İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ister (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin için olsun, UCM'nin verdiği tutuklama emirlerini yerine getirmek anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

