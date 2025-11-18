Mamdani'den UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine destek
Dünya Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Gazze'de İsrail'in işlediği savaş suçları nedeniyle katil Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. UCM'nin kararına ABD'de New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Mamdani'den destek geldi. Mamdani, New York şehrinin UCM'nin Netanyahu aleyhindeki tutuklama emirlerini uygulayacağını vurgulayarak New York'a ayak basması halinde tutuklanacağını söyledi.
Giriş Tarihi: 18.11.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 16:59