Mamdani'den UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine destek

Bu durumun, New Yorkluların "neden yeni bir yönetime bu kadar ihtiyaç duyduğunu" gösterdiğini aktaran Mamdani, "Aslında gösterdikleri şey, New Yorkluların neden yeni bir yönetime bu kadar hevesli oldukları, şehrin ihtiyaçlarına odaklanacak ve savaş suçlularının aksine, işçi sınıfı New Yorklulara bu ihtiyaçların ne olduğunu anlatacak bir yönetim." diye konuştu.