Meksika’da küçük uçak yere çakıldı: Çok sayıda ölü var
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 16.12.2025 04:10 Güncelleme: 16.12.2025 05:19
Meksika'nın başkenti Meksiko'da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Olay yerine ekipler sevk edilirken kazanın kentin 50 kilometre batısında gerçekleştiği belirtildi.
Meksiko Sivil Koruma Koordinatörü Adrian Hernandez, Meksiko'nun yaklaşık 50 kilometre batısında, Toluca Havalimanı'na 5 kilometre uzaklıkta acil iniş yapmaya çalışan küçük bir uçağın düştüğünü belirtti.
Hernandez, uçakta 8 yolcu ve 2 mürettebatın kayıt altına alındığını, ancak şu ana kadar 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.
Öte yandan, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın yürütüldüğü aktarıldı.