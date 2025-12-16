Meksika’da küçük uçak yere çakıldı: Çok sayıda ölü var

16 Aralık 2025, Salı
Giriş: 16.12.2025 04:10 Güncelleme: 16.12.2025 05:19
Meksika'nın başkenti Meksiko'da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Olay yerine ekipler sevk edilirken kazanın kentin 50 kilometre batısında gerçekleştiği belirtildi.

Meksiko Sivil Koruma Koordinatörü Adrian Hernandez, Meksiko'nun yaklaşık 50 kilometre batısında, Toluca Havalimanı'na 5 kilometre uzaklıkta acil iniş yapmaya çalışan küçük bir uçağın düştüğünü belirtti.

Hernandez, uçakta 8 yolcu ve 2 mürettebatın kayıt altına alındığını, ancak şu ana kadar 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.

Öte yandan, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın yürütüldüğü aktarıldı.

