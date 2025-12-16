Yaşam

Bursa'da sır ölüm! Baba ve kızı hareketsiz halde bulundu

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaşanan olay yürekleri burktu. Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi’nde bulunan iki katlı bir evde, baba ve kızı ölü halde bulundu.

Yakınlarının uzun süre haber alamaması üzerine eve giden aile fertleri, 55 yaşındaki Nazmi Aybey ile 28 yaşındaki kızı Kübra Aybey'i hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, baba Nazmi Aybey'in çatı katında, kızı Kübra Aybey'in ise ikinci kattaki yatağında yaşamını yitirdiği belirlendi.

Nöbetçi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından baba ve kızın cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

