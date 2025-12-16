Bursa'da sır ölüm! Baba ve kızı hareketsiz halde bulundu

Giriş Tarihi: 16.12.2025 04:24

Yakınlarının uzun süre haber alamaması üzerine eve giden aile fertleri, 55 yaşındaki Nazmi Aybey ile 28 yaşındaki kızı Kübra Aybey'i hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.