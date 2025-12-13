Orta Doğu’nun yeni merkezi Türkiye: Ankara’dan enerji ve güç hamlesi

SURİYE, TÜRKİYE'NİN "ENERJİ KORİDORU" VİZYONUNUN KİLİT TAŞI

İsrail merkezli Maariv'e göre, Suriye rejiminin çöküşü, Başkan Erdoğan'a Türkiye'nin stratejisini yeniden şekillendirmek için kritik bir fırsat sundu. Erdoğan'a göre Suriye, hem bir enerji merkezi hem de bir güvenlik alanı olarak son derece değerli bir stratejik varlık.

Bu sayede Ankara, kendisini Körfez'deki enerji sahaları ile Avrupa'daki hedef pazarlar arasında doğrudan bir kara bağlantısı sunan bölgesel bir "enerji koridoru" olarak konumlandırabiliyor. Bu güzergâh, rakiplerin kontrolündeki yolları baypas eden, daha verimli ve düşük maliyetli bir alternatif sağlıyor.

İsrail merkezli gazeteye göre, Türk ve Suriye elektrik şebekelerinin entegre edilmesi, Orta Doğu'nun enerji güvenliği açısından kritik bir eşik oluşturabilir. Bu hamle, aynı zamanda yeşil enerjiye geçişi desteklerken Ankara'nın ABD ile ilişkilerini derinleştirme ve Rusya-İran etkisini sınırlama hedefiyle örtüşüyor. Ayrıca Türkiye, Türkmenistan'dan gaz ithalatı gibi alternatiflerle enerji kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedefliyor. Türkiye bu süreçte Orta Asya cumhuriyetleri ile Avrupa ülkeleri arasında arabulucu rolü de üstleniyor.