Humus'ta ABD ve Suriye ordusuna ateş açıldı! Yaralılar var
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Suriye güvenlik güçleri ve ABD güçlerinin ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldığını, Suriye ve ABD güçlerinden yaralananlar olduğunu aktardı.
Kaynaklar, saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını, koalisyona ait askeri helikopter ve savaş uçaklarının Tedmur semalarında yoğun şekilde sortiler gerçekleştirdiğini bildirdi.
Olayla ilgili Suriye makamları ya da ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
YARALI ASKERLER TAHLİYE EDİLDİ
Haberde, Deyrizor–Şam uluslararası yolunun geçici olarak trafiğe kapatıldığı belirtilerek, yaralı askerlerin Suriye'nin güneyindeki Tenef'te yer alan ABD askeri üssünden tahliye edildiği bildirildi.
Kaynaklar, saldırının terör örgütü IŞİD mensupları tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdü.
BİR SALDIRI DA SÜVEYDA'DA
Öte yandan Suriye'nin güneyindeki Süveyde ilinde bulunan bazı gurupların Suriye ordusu mevzilerine drone ile saldırı düzenlediği bildirildi.
Saldırının Dürzi lider Hikmet el Hecri'ye bağlı guruplar tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.
Dün de Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin aracına yönelik dron saldırısı düzenlenmişti.
