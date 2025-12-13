13 Aralık 2025, Cumartesi
Haberler Dünya Haberleri Humus'ta ABD ve Suriye ordusuna ateş açıldı! Yaralılar var

Humus'ta ABD ve Suriye ordusuna ateş açıldı! Yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 13.12.2025 16:50 Güncelleme: 13.12.2025 17:09
Humus’ta ABD ve Suriye ordusuna ateş açıldı! Yaralılar var

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Suriye güvenlik güçleri ve ABD güçlerinin ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldığını, Suriye ve ABD güçlerinden yaralananlar olduğunu aktardı.

HUMUS'TA ABD VE SURİYE ORDUSUNA ATEŞ AÇILDI!

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Suriye güvenlik güçleri ve ABD güçlerinin ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldığını, Suriye ve ABD güçlerinden yaralananlar olduğunu aktardı.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Kaynaklar, saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını, koalisyona ait askeri helikopter ve savaş uçaklarının Tedmur semalarında yoğun şekilde sortiler gerçekleştirdiğini bildirdi.

Olayla ilgili Suriye makamları ya da ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YARALI ASKERLER TAHLİYE EDİLDİ
Haberde, Deyrizor–Şam uluslararası yolunun geçici olarak trafiğe kapatıldığı belirtilerek, yaralı askerlerin Suriye'nin güneyindeki Tenef'te yer alan ABD askeri üssünden tahliye edildiği bildirildi.

Haberde ayrıca, saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı, koalisyona ait askeri helikopter ve savaş uçaklarının Tedmur semalarında yoğun şekilde sortiler gerçekleştirdiği aktarıldı.

Kaynaklar, saldırının terör örgütü IŞİD mensupları tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Olayla ilgili ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BİR SALDIRI DA SÜVEYDA'DA
Öte yandan Suriye'nin güneyindeki Süveyde ilinde bulunan bazı gurupların Suriye ordusu mevzilerine drone ile saldırı düzenlediği bildirildi.

Saldırının Dürzi lider Hikmet el Hecri'ye bağlı guruplar tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.

Dün de Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin aracına yönelik dron saldırısı düzenlenmişti.

Suriye’de düğün esnasında patlama!Suriye’de düğün esnasında patlama! SURİYE'DE DÜĞÜN ESNASINDA PATLAMA!
Suriye’de düğüne el bombalı saldırı: 17 yaralıSuriye’de düğüne el bombalı saldırı: 17 yaralı SURİYE’DE DÜĞÜNE EL BOMBALI SALDIRI: 17 YARALI
SDG’den Şam’a kritik talep!SDG’den Şam’a kritik talep! SDG'DEN ŞAM'A KRİTİK TALEP!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Humus’ta ABD ve Suriye ordusuna ateş açıldı! Yaralılar var Humus’ta ABD ve Suriye ordusuna ateş açıldı! Yaralılar var Humus’ta ABD ve Suriye ordusuna ateş açıldı! Yaralılar var
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör