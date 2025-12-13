CANLI | Galatasaray-Antalyaspor
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında lider Galatasaray, bu akşam deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanan mücadele saat 20.00’de başlarken karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetiyor. Öte yandan ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
5. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahasına giren Osimhen'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in müdahalesiyle kornere çıktı.
7. dakikada Galatasaray karşılaşmada 1-0 öne geçti. Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahasına giren Sane'nin sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından ağlarla buluştu: 0-1
11. dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası dışı ön çizgisi üzerinde topla buluşan Sallai'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından ağlara gitti: 0-2
15. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sallai'nin yerden ortasında arka direkte topla buluşan Osimhen'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
37. dakikada Antalyaspor defansının hatalı geri pasında araya girerek topu kazanan Osimhen, ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.
44. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:
