SDG’den Şam’a kritik talep: Suriye’den Mart’a kadar ek süre istedi

Bilindiği üzere SDG/YPG ile Suriye yönetimi arasında imzalanan mutabakatta, en kritik başlık olarak SDG/YPG'nin silahlı yapı olmaktan çıkarak Suriye devlet kurumlarına ve ordusuna entegre edilmesi maddesi öne çıkmıştı. Mutabakat kapsamında verilen sürenin bitimine kısa bir süre kala örgütten yeni bir mesaj geldi.

MART 2026'YA KADAR EK SÜRE İSTEĞİ

SDG'nin hazırladığı talebi açıklayan Mete Sohtaoğlu, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Bu Suriye meselesiyle alakalı yeni bir gelişme var. Şimdi yayını anladığım kadarıyla takip ediyorlar. Şöyle bir mesele var: Bu YPG ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin adlandırılmasıyla Suriye Demokratik Güçleri, Şam ile mutabakata varılan 10 Mart anlaşmasının gelecek yılın, yani 2026 yılı Mart ayına kadar uzatılması için Suriye Hükümetine yönelik yeni bir talep hazırlıyorlar. Böyle bir talepte bulunacaklar. Burada da daha önceki taleplerinin içeriğiyle ilgili bazı değişiklikler olabileceği yönünde bir bilgi var. Neticede Suriye Hükümetine Ocak'tan itibaren Mart ayına kadar bu Müzakere Komite meselesinin işler hale getirilmesi için bir talepte bulunacaklar. Yani Mart ayına kadar süreyi uzatalım teklifi, önümüzdeki günlerde Şam Hükümetine örgüt tarafından iletilecek. Bununla bu yıl sonuna kadar değil, belki bir iki ayı kapsayacak şekilde uzatmak isteyecekler."

SDG'nin bu talebi önümüzdeki günlerde Şam yönetimine iletmesi bekleniyor.