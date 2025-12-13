Suriye’de düğün esnasında patlama! Çok sayıda yaralı var
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 13.12.2025 14:06
Suriye'nin Dera ilinde, düğün sırasında meydana gelen patlama sonucu 33 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamada yaralananların ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Suriye basınında yer alan haberlere göre; ülkenin güneyinde yer alan Dera ilindeki Abidin köyünde, düğünde esnasında patlama meydana geldi. Patlama sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 33 kişi yaralandı.
Yetkililer, kimliği belirsiz kişilerin, düğünün olduğu alana doğru 2 el bombası atması sonucu patlamanın yaşandığını aktardı. Patlamada yaralananların ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.