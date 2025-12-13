Güllü’nün eski patronu Ferdi Aydın’dan kan donduran açıklama: Tuğyan kiralık katil arıyordu

Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter'in psikolojik sıkıntıları olduğunu da söyleyerek, "Yasaklı madde kullanan, şiddet eğilimi olan ve çocuğunu döven bir kadın. Bunu defalarca söyledim. Kendisi dün tutuklandı. Bu kadın bir katil. Bu kadını kimse savunmasın. Bu kadının en yüksek cezayı alması lazım. Bir anneyi öldürdü. Bir annenin parçalanarak ölmesini sağladı. Dosyada birçok şahit var. Bu şahitlerin hepsi annesini öldürmek için kiralık katil aradığını söylüyor. Ses kayıtları ve itiraf videoları var. Tuğyan hanımın serbest bırakılacağını düşünmüyorum. Müebbet cezası alacağını düşünüyorum. Bize tehditler geldi ve aracımdan izleme cihazı çıktı. Biz bu konuya ve davaya inandık. Bu bir kadın cinayetidir. Güllü abla halka mal olmuş bir insandır. Olay yargıda, yargının en doğru kararı vereceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.