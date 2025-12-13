Viral
Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın'dan kan donduran açıklama: Tuğyan kiralık katil arıyordu
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüyle gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Güler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan gelişme sonrası sanatçının eski patronu Ferdi Aydın'dan kan donduran açıklama geldi. Aydın, 'Dosyada birçok şahit var. Bu şahitlerin hepsi annesini öldürmek için kiralık katil aradığını söylüyor' dedi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.12.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 21:21