Suriye’de düğüne el bombalı saldırı: 17 yaralı

Suriye’nin Dera kırsalında bir düğüne el bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 17 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 12.12.2025 23:12

Suriye'nin Dera kentinin batı kırsalındaki Abdeen köyünde düzenlenen bir düğüne kimliği belirsiz kişilerce el bombalı saldırı düzenlendi.

Dera Sağlık Müdürlüğü, olayda 5'i çocuk olmak üzere toplam 17 kişinin yaralandığını ve Dera Ulusal Hastanesi'ne kaldırıldığını bildirdi. Yaralıların çoğunun durumunun hafif olduğu, ancak patlama nedeniyle bir kişinin bacağının koptuğu aktarıldı.

Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı.

