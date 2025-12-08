Suriye’de Esad sonrası 1 yıl: Şara’dan açıklama! Türkiye’den destek mesajı

Suriye, kanlı diktatör Beşşar Esad'ın devrilmesinin birinci yılına, ülke genelinde yapılan büyük kutlamalarla girdi. Şam başta olmak üzere birçok kentte binlerce kişi sokaklara çıkarak hem savaşın kapattığı karanlık döneme veda etti hem de yeni yönetimin "yeniden doğuş" mesajlarını selamladı.

Başkent Şam'daki Emevi Meydanı, sabahın erken saatlerinden itibaren kalabalıklarla doldu. Kutlamalar, Hama ve Halep'ten gelen görüntülerle birleşince ülke genelinde çok uzun süredir görülmeyen bir dayanışma atmosferi oluştu.