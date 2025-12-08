Suriye'de Esad sonrası 1 yıl: Şara'dan açıklama! Türkiye'den destek mesajı
Suriye, eli kanlı diktatör Beşar Esad'ın yıkılışının 1. yılını kutluyor. Şam'dam Hama'ya binler meydanları doldururken Devlet Başkanı Ahmed el-Şara, "Suriye'yi yeniden inşa edeceğiz." açıklamasında bulundu. Türkiye'den yönetime destek mesajı geldi.
Suriye, kanlı diktatör Beşşar Esad'ın devrilmesinin birinci yılına, ülke genelinde yapılan büyük kutlamalarla girdi. Şam başta olmak üzere birçok kentte binlerce kişi sokaklara çıkarak hem savaşın kapattığı karanlık döneme veda etti hem de yeni yönetimin "yeniden doğuş" mesajlarını selamladı.
Başkent Şam'daki Emevi Meydanı, sabahın erken saatlerinden itibaren kalabalıklarla doldu. Kutlamalar, Hama ve Halep'ten gelen görüntülerle birleşince ülke genelinde çok uzun süredir görülmeyen bir dayanışma atmosferi oluştu.
"SURİYE'Yİ GEÇMİŞİNE VE BUGÜNÜNE YAKIŞIR ŞEKİLDE YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ"
Kutlamaların merkezi Şam'da, sabah namazının ardından konuşma yapan Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara, sabah namazını kıldırdıktan sonra askeri üniformayla kürsüye çıkarak ülkenin yeni dönemine dair kararlı mesajlar verdi.
Şara, devrik lider Esad'ın Rusya'ya kaçmasıyla sona eren 54 yıllık Baas yönetimine atıfta bulunarak, "Hiçbir engel bizi durduramayacak. Allah'ın izniyle Suriye'yi kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar yeniden güçlü kılacağız." dedi.
"Geçmişine ve bugününe yakışır bir yeniden inşa" sözü veren Şaraa, yeni sürecin "mazlumları destekleme ve halk arasında tam adalet sağlama" üzerine kurulacağını vurguladı.
Körfez ülkeleriyle kurulan yeni diplomatik ilişkiler, kaldırılan yaptırımlar ve ülkeye geri dönen yüz binlerce mülteci, Şaraa yönetiminin "yeni Suriye vizyonu"nun temel ayakları olarak öne çıkıyor.
TÜRKİYE'DEN MESAJ: "SURİYE HALKININ HÜRRİYET GÜNÜ'NÜ YÜREKTEN KUTLUYORUZ"
Birinci yıl dönümü vesilesiyle Türkiye Dışişleri Bakanlığı da dikkat çekici bir açıklama yayımlayarak Suriye halkına destek mesajı verdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Suriye'deki iç savaşın ve Esad rejiminin sona erdiği 8 Aralık 2024 tarihinin birinci yıl dönümünde, Suriye halkının Hürriyet Günü'nü yürekten kutluyoruz."
Bakanlık, Şaraa yönetiminin bir yıl boyunca sergilediği yapıcı dış politikayı överken şu değerlendirmeye yer verdi:
"Suriye Hükümeti, karşı karşıya olduğu zorluklara rağmen sağduyulu ve barışçı bir dış politika izlemiş, ülkenin uluslararası alanda hak ettiği saygın konuma ulaşması için kalıcı adımlar atmıştır. Türkiye olarak Suriye'de istikrar, güvenlik ve refahın tesisi yönündeki çabaları güçlü biçimde desteklemeyi sürdüreceğiz."
AK PARTİ: YÜREKTEN KUTLUYORUZ
AK Parti Sözücüs Ömer Çelik, yaptığı açıklamada "Kardeş Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz Katliamcı esad rejiminin sona erdiği ve iç savaşın bittiği gün 8 Aralık 2024. Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet Günü'nü yürekten kutluyoruz." ifadelerini kullandı.
"HALA RÜYADA MIYIZ?"
A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur Şam'dan gelişmeleri canlı akardı. Uğur'un aktardıkları şöyle;
Bir yıl önce sormuştunuz o soruyu ama o soruyu buraya gelen insanlara tekrar biz de sorduğumuzda neler düşündüğünüzü anlayabilir miyiz diye sorduğumuzda, hâlâ rüyada mıyız? Gerçekten devrim yaşandı ve bizler özgür müyüz diye hâlâ soruyorlar birbirlerine. Çünkü gerçekten bu insanların bilinçaltına girmiş ve bilinçaltına kaydedilmiş bir zulümden, baskıdan bahsediyoruz ve işte o zulmün, o baskının kalkmasıyla birlikte görmüş olduğunuz gibi binlerce insan sabahın ilk ışıklarından itibaren Suriye'nin başkenti Şam'da Emevi meydanlarını doldurdu. Elbette sadece burası değil, ülkedeki diğer şehirlerde de yine aynı şekilde Suriyeliler meydanda ve şu anda devrimin birinci yıldönümünü kutlamaya devam ediyorlar. 28 Kasım'da başlamıştı kutlamalar.
Elbette şu anda Suriye pek çok şeye hazır değil. Örneğin, işte yayını gerçekleştirebilmek için internet lazım. İşte burada on binlerce insan bir araya gelince ve herkes de cep telefonunu kullanınca maalesef yeterli olmuyor. Ama olsun, onlar burada mutlular ve bir yıl önce aslında tekrar gülümsemeyi, tekrar gülmeyi, hatta mutlu olmayı öğrenmişlerdi ve şimdi işte bir yıldan bu yana buradaki insanların yüzü gülüyor.
Gençler ülkenin geleceğine sahip çıkma adına buradalar, meydandalar ve sabahın ilk ışıklarına kadar da aslında burada devam etti kutlamalar. Burada bir sirkülasyon var. Sürekli insanlar geliyor ve insanlar buradan ayrılıyor ve hepsinin de ağzında tek bir slogan; işte birlikte, beraberce bu ülkeyi, Suriye'yi tekrar kalkındıracaklarını ifade ediyorlar.
Zaman zaman gündüz olsa da burada havai fişek kutlamaları devam ediyor. Havai fişekler patlamaya devam ediyor. Ama bir yıldan önce işte burada mermi sesleri vardı, top sesleri vardı, roket sesleri vardı ama şimdi onların yerini sevinç gösterileri almaya başladı ve burada insanlar şu anda yıl dönümünü kutlayacaklar.
Dün akşam yeşil bir zemin üzerinde bir de günün ismi adlandırıldı, telaffuz edildi. Kurtuluş Günü olarak ve Kurtuluş Günü'nde Suriyeliler meydandalar ve bugün oldukça önemli bir gün. Çünkü günlerce, haftalarca bugünün hazırlığı yapıldı. Burada milyonlarca insanın toplanması bekleniyor. Hat safhada güvenlik önlemleri de alınmış durumda. Özellikle buraya gelebilmek için aslında yollar da tutulmuş durumda. Kilometrelerce insanlar buraya yürüyerek geliyor. Bunun da altını çizmekte fayda var. Yaklaşık 5 kilometre yürümeleri gerekiyor buraya gelebilmek için ve buna rağmen işte şu anda insanlar burada. Suriyeliler meydanlarda ve Esad rejiminin yıkılmasının birinci yıldönümünü burada yine birbirlerine sarılarak kutlamaya devam edecekler.
