Barışın merkezi İstanbul! Pakistan ve Afganistan ateşkesin devamı konusunda anlaştı

Barışın merkezi İstanbul! Pakistan ve Afganistan ateşkesin devamı konusunda anlaştı

Giriş: 30.10.2025 22:39 Güncelleme: 30.10.2025 23:28
Barışın merkezi İstanbul! Pakistan ve Afganistan ateşkesin devamı konusunda anlaştı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan ve Pakistan arasında Türkiye ve Katar’ın arabuluculuğuyla gerçekleştirilen görüşmelerde ateşkesin devamı konusunda mutabık kalındığını duyurdu. Bu kapsamda İki ülke 6 Kasım’da İstanbul’da ateşkesin uygulanmasına ilişkin detayları görüşmek üzere bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanlığınca paylaşılan ortak yazılı açıklamada, Afganistan ile Pakistan arasında 18-19 Ekim'de Doha'da, Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda uzlaşılan ateşkesin pekiştirilmesi amacıyla, 25-30 Ekim'de İstanbul'da dört ülkenin katılımıyla toplantılar gerçekleştirildiği belirtildi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

"AFGANİSTAN VE PAKİSTAN, ATEŞKESİN DEVAMI KONUSUNDA MUTABIK KALDI"
Tarafların ateşkesin devamı konusunda mutabık kaldığı aktarılan açıklamada, ateşkesin uygulanmasına ilişkin ilave esasların 6 Kasım'da İstanbul'da yapılacak bir üst düzey toplantıda istişare edileceği ve kararlaştırılacağı bildirildi.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Açıklamada, tarafların barışın sağlanmasını ve ihlal eden tarafa ceza uygulanmasını temin edecek bir izleme ve doğrulama mekanizması kurulması konusunda anlaşmaya vardığı ifade edildi.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv) (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Afganistan ve Pakistan'ın sürece sağladığı etkin katkıların arabulucu Türkiye ve Katar tarafından takdir edildiği belirtilen açıklamada, arabulucuların kalıcı barış ile istikrarın tesisine yönelik çabaları desteklemeyi sürdürmeye hazır olduğu kaydedildi.

PAKİSTAN İLE AFGANİSTAN ARASINDAKİ GERİLİM
Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan sınır çatışmalarının ardından 15 Ekim'de duyurulan 48 saatlik ateşkes, taraflar arasında Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da yapılan müzakerelerin sonuna kadar uzatılmıştı.

Doha'daki görüşmelere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı.

Görüşmelerin ana gündemini "mevcut ateşkesin uzatılması ve son dönemde yaşanan sınır çatışmalarının çözüme kavuşturulması" oluşturmuş ve taraflar anlaşmaya varmıştı.

Doha'da 14 saat süren müzakerelerin ardından ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı.

Barışın merkezi İstanbul! Pakistan ve Afganistan ateşkesin devamı konusunda anlaştı
