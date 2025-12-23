PKK o bölgelerden çekiliyor! Kandil'in etrafı için tarih belli oldu
Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında PKK’nın Kuzey Irak’taki kamplarının boşaltılması süreci hızlandı. Zap ve Metina’nın şubat sonuna kadar tamamen boşaltılması, ardından Kandil’e yakın Hakurk ve Gara’nın bahar aylarında temizlenmesi planlanıyor.
Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında "saha temizliğinde" önemli bir süreç yaşanıyor. Kendini feshedip silah bırakacağını açıklayan terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta bazı bölgeleri boşaltmaya başladı.
İşte sahada yaşananlar:
ŞUBAT AYINA KADAR TAMAMEN BOŞALTILDI
Sabah'ın haberine göre güvenlik kaynakları, Kuzey Irak'taki örgüt kamplarına ilişkin takvimlendirme yaptı. Buna göre, Zap ve Metina'daki temizlik tamamlanma aşamasına geldi. Önümüzdeki şubat ayının sonuna kadar buraların tamamen boşaltılması hedefleniyor.
KANDİL SONRASI HAKURK VE GARA
Daha sonra sıra Kandil'e yakın Hakurk ve Gara'nın boşaltılmasına gelecek. Şu anda bu iki bölgede hareketliliğin başladığı, boşaltma sürecinin bahar aylarında tamamlanacağı belirtiliyor.
YASAL DÜZENLEME YOLDA
Buralardaki kampların boşaltılması büyük önem taşıyor. Eve dönüş yasalarının çıkartılması için aranan koşullar arasında PKK'nın Kuzey Irak'taki varlığının sona erdirilmesi de bulunuyor.
SDG'YE İMRALI MESAJI
Türkiye, bir yandan da Suriye'de, SDG-YPG'nin Şam merkezi yönetimine entegrasyon işlemlerini takip ediyor. Bu sürecin hızlandırılması için İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'ın devreye girdiği ve Mazlum Abdi'ye mesaj gönderdiği belirtiliyor.
Öcalan'ın mesajında SDG içinde bulunan yabancı kökenlilere ilişkin beklentileri de yer alıyor. Edinilen bilgiye göre Öcalan, Mazlum Abdi'ye "SDG içinde bulunan yabancı unsurlar Suriye toprakları dışına çıkartılmalı ve bu en kısa süre içinde bu işlem gerçekleştirilmeli" dedi.
NE KADAR YABANCI VAR?
Türkiye kökenli SDG üyelerinin de çıkarılacak hukuki düzenlemeler kapsamında eğer suç işlememişlerse Türkiye dönmelerinin yolu açılacak. Yabancı unsurlar arasında Afrika, Arap, Avrupa kökenliler de yer alıyor.
