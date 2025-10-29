Pakistan: Afganistan ile barış görüşmeleri başarısız oldu
Pakistan hükümeti Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Afganistan ile yürütülen barış görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını duyurdu. Bu açıklama, iki komşu ülke arasında son yılların en kanlı sınır çatışmalarında kalıcı ateşkes umutlarını zayıflattı.
9 Ekim'de Kabil'de meydana gelen patlamalar, Taliban yönetimi tarafından Pakistan'a yüklenmiş ve ardından çıkan şiddet olaylarında 70'ten fazla kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Taraflar, barışı sağlamak amacıyla Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda İstanbul'da masaya oturmuştu.
Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, dört gün süren müzakerelerin ardından sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki Afgan tarafı hiçbir güvence vermedi, ana konudan sürekli uzaklaştı, suçlayıcı bir dil kullanarak meseleyi saptırmaya çalıştı" ifadelerini kullandı ve ekledi:
"Bu diyalog, uygulanabilir bir çözüm üretmeyi başaramadı."
Tarar, Pakistan'ın barış niyetiyle masada olduğunu belirterek, Afganistan'ı "Pakistan karşıtı teröristlere aralıksız destek vermekle" suçladı.
Tarar, "Halkımızı terör belasına karşı korumak için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz." dedi.
PAKİSTAN'DAN SERT UYARI
Birkaç saat sonra Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, X platformundan yaptığı keskin bir açıklamada, "Pakistan topraklarında gerçekleşecek herhangi bir terör saldırısı ya da intihar eylemi, faillerine çok ağır bedeller ödetecektir" sözleriyle Afganistan'a gözdağı verdi.
Afganistan'dan ise henüz resmi bir yanıt gelmedi.
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Mateen Qani, Ariana News'e yaptığı açıklamada, "Herhangi bir saldırıya öyle bir şekilde karşılık verilir ki bu Pakistan'a ders olur, başkalarına da mesaj niteliği taşır" dedi.
GERİLİM TIRMANIYOR
Bir dönem müttefik olan iki ülke, 2.600 kilometrelik sınırı paylaşıyor. Ancak son yıllarda ilişkiler, Pakistan'ın Afganistan'ı militan grupları barındırmakla suçlaması nedeniyle giderek bozuldu.
İslamabad yönetimi özellikle Tehreek-e-Taliban Pakistan'ı (TTP) işaret ediyor ve Taliban hükümetinin, bu örgütün Afgan topraklarını "terör eğitim ve lojistik üssü" olarak kullanmasına göz yumduğunu iddia ediyor. Taliban yönetimi bu suçlamaları kesin bir dille reddediyor.
SINIR KAPILARI KAPALI, EKONOMİK ÇÖKÜŞ RİSKİ BÜYÜYOR
Pakistanlı bir güvenlik yetkilisi, isminin açıklanmaması koşuluyla yaptığı açıklamada, Afgan heyetinin başlangıçta TTP'ye karşı "inandırıcı ve kararlı adımlar" atmayı kabul ettiğini, ancak "Kabil'den gelen talimatlarla bu pozisyonu defalarca değiştirdiğini" söyledi.
9 Ekim'deki patlamaların ardından Taliban sınır hattında askeri operasyon başlatmış, Pakistan ise hava saldırılarıyla yanıt vermişti.
İlk ateşkes 48 saat sürmüş, 19 Ekim'de Doha'da Katar ve Türkiye arabuluculuğunda ikinci bir ateşkes sağlanmıştı.
Ancak iki ülke arasındaki sınır kapısı iki haftadan uzun süredir kapalı. Yalnızca Pakistan'dan sınır dışı edilen Afgan vatandaşlarının geçişine izin veriliyor. Afganistan'ın Spin Boldak kentinde şoförler, yüzlerce kamyonun bekletildiğini, meyvelerin çürüdüğünü belirtti.
ÇATIŞMANIN İNSANİ FATURASI AĞIRLAŞIYOR
Birleşmiş Milletler Afganistan Misyonu (UNAMA), yalnızca bir haftada 50 Afgan sivilin hayatını kaybettiğini, 447 kişinin yaralandığını duyurdu. Pakistan ordusu ise 12 Ekim'de yaptığı açıklamada, 23 askerin öldüğünü, 29'unun yaralandığını bildirdi; sivil kayıplara ilişkin detay verilmedi.
