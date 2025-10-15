Pakistan ile Afganistan arasında 48 saatlik ateşkes
Afganistan’ın güneyindeki Spin Boldak ilçesinde Pakistan ordusunun düzenlediği saldırılarda 15 sivil öldü, 100’den fazla kişi yaralandı. Olayların gece boyunca sürdüğü bildirilirken iki ülke arasında 48 saatlik ateşkes ilan edildi.
Pakistan ordusunun Afganistan'a düzenlediği saldırılarda 15 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.
Afgan yetkililer, Afganistan-Pakistan sınırında meydana gelen çatışmalarda 15 sivilin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını açıkladı. Olaylar, ülkenin güneyindeki Spin Boldak ilçesinde gece boyunca devam etti.
Yerel bilgi departmanı sözcüsü Ali Mohammad Haqmal, Agency France Press'e yaptığı açıklamada, 15 sivilin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını doğruladı. İlçe hastanesinden Abdul Jan Barak da 100'den fazla kadın ve çocuğun yaralandığını bildirdi.
TALİBAN'DAN PAKİSTAN'A SUÇLAMA
Taliban hükümeti sözcüsü Zabihullah Mujahid, Pakistan güçlerini "Spin Boldak ilçesinde hafif ve ağır silahlarla yeniden saldırmakla" suçladı. Mujahid, açıklamasında 12 sivilin öldüğünü ve 100 kişinin yaralandığını belirtirken güvenlik güçlerinden herhangi bir kayıptan söz etmedi.
Mujahid ayrıca, "Pakistan askerleri öldürüldü, bazı karakollar ve silahlar ele geçirildi, bölgeye huzur geri döndü" ifadelerini kullandı. AFP muhabirinin aktardığına göre, tüm işyerleri kapalı ve çok sayıda sakin bölgeyi terk etti.
PAKİSTAN'DAN KARŞILIK
Pakistan yetkilileri henüz resmi bir açıklama yapmazken, güvenlik kaynakları Kurram ilçesinden Afgan mevzilerinin hedef alındığını belirtti. Spin Boldak'ın kuzeyinde yer alan bu bölgede gerilim tırmanmış durumda.
Bu şiddet dalgası, iki komşu ülke arasında güvenlik sorunları ve suçlamalarla daha da alevlenen tansiyona işaret ediyor. Pakistan, Afganistan'ı Pakistan Talibanı (TTP) liderliğindeki militan gruplara ev sahipliği yapmakla suçluyor.
ATEŞKES KARARI
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan ile 48 saatlik geçici ateşkes üzerinde anlaşıldığını duyurdu.
GERİLİM VE MİSİLLEMELER
Çatışmalar, ilk olarak Cumartesi akşamı, Kabil'in sınır boyunca en az beş eyalette başlattığı operasyonlarla başladı. Taliban hükümeti, Pakistan ordusunun Kabil'de düzenlediği hava saldırılarına karşılık "misilleme" yaptıklarını açıkladı.
Pakistan ise Pazar günü sert bir yanıt vermeyi taahhüt etmiş ve her iki tarafta da çok sayıda kayıp bildirilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2026 Dünya Kupası ne zaman başlıyor? Nerede oynanacak?
- 12 yıllık eğitim modelinde yeni dönem: Lise eğitimiyle ilgili hangi formüller masada? 2+2 ve 3+1 formülleri nedir? Eğitimci yazar A Haber’de değerlendirdi
- Günün en kritik saatleri: O öğünü atlamak vücudunuzda neleri değiştiriyor?
- YDS/2 BAŞVURU EKRANI 2025: YDS geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
- Tarım Kredi'de 15-20 Ekim kataloğu: 2. ürüne yüzde 50 indirim başladı! Zeytinyağı 409, Tavuk baget 109, Kıyma 189 TL...
- 16 EKİM A101 AKTÜEL KATALOG: Sepetler dolup taşacak: Şemsiye 219 TL, ikiz balık tavası 499 TL, ev terliği 75 TL
- 2025-2026 KYK EK YURT BAŞVURU EKRANI: KYK ek yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Öğretmen Gözüyle temalı Fotoğraf Yarışması başvuru tarihleri ne zaman? MEB fotoğraf yarışması sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Akaryakıtta indirim sinyali yandı: Benzin fiyatları düşecek mi, ne kadar olacak? 15 Ekim il il motorin, mazot fiyatları...
- Kışlık kıyafetlerde rutubet kokusuna son! Tek malzemeyle giysiler mis gibi oluyor, kötü kokular tarihe karışıyor
- Kaymakamlık Kurası İSİM LİSTESİ | 110. Dönem Kaymakamlar kura çekimi sonuçları nereden sorgulanır?
- TOKİ açık arttırma bugün saat kaçta başlayacak? 15-16 Ekim TOKİ 509 daire ve iş yeri satışı ödeme planı ve il tablosu