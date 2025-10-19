19 Ekim 2025, Pazar
Haberler Dünya Haberleri Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan-Afganistan ateşkesine ilişkin açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan-Afganistan ateşkesine ilişkin açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.10.2025 11:04 Güncelleme: 19.10.2025 11:11
ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı’ndan Pakistan-Afganistan ateşkesine ilişkin açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ile Afganistan arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan ile Pakistan arasında ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan ve Pakistan arasında Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda Doha'da yapılan görüşmelerde ateşkes sağlanması ve iki taraf arasında barış ve istikrarın güçlendirilmesi için mekanizmalar tesis edilmesi kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu görüşmelere ev sahipliği de yapan Katar'ın çabalarının takdir edildiği belirtilen açıklamada, "Türkiye, iki kardeş ülke arasında ve bölgede kalıcı barış ve istikrar sağlanmasına yönelik çabalara destek vermeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dışişleri Bakanlığı’ndan Pakistan-Afganistan ateşkesine ilişkin açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz Dışişleri Bakanlığı’ndan Pakistan-Afganistan ateşkesine ilişkin açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz Dışişleri Bakanlığı’ndan Pakistan-Afganistan ateşkesine ilişkin açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör