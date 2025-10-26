Louvre Müzesi soygununda iki şüpheli yakalandı: Dikkat çeken havalimanı detayı
Fransız yetkililer, Paris’teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nden değerli mücevherlerin çalınmasıyla bağlantılı olarak iki şüpheliyi gözaltına aldı. Olay, geçtiğimiz hafta dört dakikada gerçekleşen hızlı bir soygunla sekiz paha biçilemez mücevherin çalınmasıyla başlamıştı.
Fransız medyası Le Parisien ve Paris Match'in Pazar günü verdiği bilgilere göre, şüphelilerden biri Cumartesi akşamı saat 22:00 civarında Paris-Charles de Gaulle Havalimanı'nda yurt dışına çıkmak üzereyken gözaltına alındı.
İkinci şüpheli ise kısa süre sonra Paris bölgesinde yakalandı.
MÜZE GÜVENLİĞİ ARTTIRILDI
Olayın ardından Louvre Müzesi kapatıldı ve polis müze çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi. Silahlı askerler ise ikonik cam piramit girişinde devriye atarak güvenliği sağladı.
Müze, özellikle Leonardo da Vinci'nin ünlü tablosu Mona Lisa'ya ev sahipliği yapmasıyla biliniyor ve hırsızlık tüm dünyada yakından takip edilmişti.
YOĞUN ARAMA VE SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Hırsızların yakalanması için başlatılan yoğun arama çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, soruşturmanın ilerleyen saatlerde yeni detaylarla kamuoyuna açıklanacağını belirtti.
