26 Ekim 2025, Pazar
Louvre Müzesi soygununda iki şüpheli yakalandı: Dikkat çeken havalimanı detayı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.10.2025 12:43 Güncelleme: 26.10.2025 13:24
Fransız yetkililer, Paris’teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nden değerli mücevherlerin çalınmasıyla bağlantılı olarak iki şüpheliyi gözaltına aldı. Olay, geçtiğimiz hafta dört dakikada gerçekleşen hızlı bir soygunla sekiz paha biçilemez mücevherin çalınmasıyla başlamıştı.

Fransız medyası Le Parisien ve Paris Match'in Pazar günü verdiği bilgilere göre, şüphelilerden biri Cumartesi akşamı saat 22:00 civarında Paris-Charles de Gaulle Havalimanı'nda yurt dışına çıkmak üzereyken gözaltına alındı.

Louvre Müzesi, AFPLouvre Müzesi, AFP

İkinci şüpheli ise kısa süre sonra Paris bölgesinde yakalandı.

MÜZE GÜVENLİĞİ ARTTIRILDI

Olayın ardından Louvre Müzesi kapatıldı ve polis müze çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi. Silahlı askerler ise ikonik cam piramit girişinde devriye atarak güvenliği sağladı.

Louvre Müzesi, AFPLouvre Müzesi, AFP

Müze, özellikle Leonardo da Vinci'nin ünlü tablosu Mona Lisa'ya ev sahipliği yapmasıyla biliniyor ve hırsızlık tüm dünyada yakından takip edilmişti.

Louvre Müzesi soygununda çalınan tarihi mücevherlerden sadece birkaçı (AFP)Louvre Müzesi soygununda çalınan tarihi mücevherlerden sadece birkaçı (AFP)

YOĞUN ARAMA VE SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Hırsızların yakalanması için başlatılan yoğun arama çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, soruşturmanın ilerleyen saatlerde yeni detaylarla kamuoyuna açıklanacağını belirtti.

Louvre müzesindeki 7 dakikalık hırsızlığın bedeli dudak uçuklattı
Louvre Müzesi soygununda tarihi itiraf!
Louvre soyguncularının kaçma anı kamerada!

