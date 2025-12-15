MSB duyurdu! Karadeniz'de bir İHA F-16'lar tarafından düşürüldü
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.12.2025 21:01 Güncelleme: 15.12.2025 21:23
Karadeniz'de Türk hava sahasına yaklaşan insansız hava aracının tespit edilmesiyle F-16'lar devreye girdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kontrolden çıktığı belirlenen İHA'nın vurulduğu belirtilerek "Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş; herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskun mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür." denildi.
Karadeniz'de Türk hava sahasına yaklaşan insansız hava aracının tespit edilmesiyle F-16'lar devreye girdi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
MSB'den yapılan açıklamada, Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına yaklaşan bir hava izinin tespit edildiği ve rutin prosedürler kapsamında takibe alındığı belirtildi.
VURULARAK DÜŞÜRÜLDÜ
Hava sahasının güvenliğinin sağlanması amacıyla, NATO ve milli kontroldeki F-16'lara alarm reaksiyon görevi verildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskun mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür."
