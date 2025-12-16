Kamer Genç’in mezarında rakı skandalı! Avukatından açıklama: Kalabalık dağılınca…

16 Aralık 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.12.2025 02:47 Güncelleme: 16.12.2025 03:07
Tunceli eski milletvekili Kamer Genç’in vefatının ardından mezarı başında görüntülenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın rakı içtiği skandal görüntüler ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan Genç'in avukatı Ergün Özer "Bu vefat eden kişinin hatırasına hakarettir. Bu en hafif tabiriyle saygısızlıktır. Kamer Genç'in kesinlikle böyle bir talebi yoktur" dedi.

Kamer Genç'in mezarı başında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın rakı içtiği skandal görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Olaya ilişkin konuşan Genç'in avukatı Ergün Özer, katıldığı televizyon programında yayınlanan görüntülere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BU SAYGISIZLIKTIR"

Görüntüleri büyük bir üzüntüyle izlediğini belirten Özer "Bu vefat eden kişinin hatırasına hakarettir. Bu en hafif tabiriyle saygısızlıktır" sözlerine yer verdi.

"GENÇ'İN VASİYETİNDE BÖYLE BİR TALEP YOK"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın da bulunduğu görüntülerde "Genç'in vasayeti" savunmasına ayrıca tepki gösterildi. Özer "Kamer Genç'in kesinlikle böyle bir talebi yoktur" ifadelerini kullandı.

DAVA AÇILACAK

Ergün Özer, Genç'in ailesi ile istişare yapıldıktan sonra gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını dile getirdi.

"KALABALIK DAĞILINCA RAKILARI GETİRMİŞLER"

Görüntülere dair açıklamalarda bulunan Gazeteci Fatih Atik "Bu görüntüler 5 yıl öncesine ait. Kalabalık dağıldıktan sonra rakıları getirmişler" açıklamasında bulundu.

