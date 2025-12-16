Kamer Genç’in mezarında rakı skandalı! Avukatından açıklama: Kalabalık dağılınca…

Kamer Genç'in mezarı başında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın rakı içtiği skandal görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Olaya ilişkin konuşan Genç'in avukatı Ergün Özer, katıldığı televizyon programında yayınlanan görüntülere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BU SAYGISIZLIKTIR"

Görüntüleri büyük bir üzüntüyle izlediğini belirten Özer "Bu vefat eden kişinin hatırasına hakarettir. Bu en hafif tabiriyle saygısızlıktır" sözlerine yer verdi.