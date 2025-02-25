Trump ve Macron görüşmesi bomba etkisi yarattı! İkiliden garip el sıkışması: Macron ip üstünde yürüdü
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna savaşının olası ateşkes görüşmeleri kapsamında dün Beyaz Saray'a bir ziyaret gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump'la görüşen Macron'un hareketleri dünya basınında gündem oldu. En az 3 kez garip şekillerde el sıkışan ikili, 12 saniye boyunca da birbirine tutundu.Daily Mail, ikilinin el sıkışmasını 'ölüm kavrayışı' olarak nitelendirirken BBC Macron'un ince bir ip üzerinde yürüdüğünü belirtti. Macron'un Trump'a İngilizce müdahelesi ise görüşmeye damga vuran başka bir an olarak kayıtlara geçti. İşte Macron'la Trump'ın görüşmesinden ilginç kareler...
Ukrayna müzakerelerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yürüten Trump ve yönetimi, adeta Ukrayna'nın hamisi Avrupa'yı müzakerelerde saf dışı bırakmıştı. 9 Mayıs tarihinde Trump ve Putin'in görüşebileceği bildirilirken, Trump'ın Avrupa çıkarlarına ters düşecek şekilde Ukrayna'yı müzakerelere ikna etmesi kıtayı panikletmiş durumda.
Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, savaşı ve olası ateşkes koşullarını görüşmek üzere dün Washington'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyen ikili, 3 kez garip bir şekilde el sıkıştı.
Beyaz Saray dışında ilk kez bir araya gelen ikili, yeniden bir araya gelerek fotoğraf çektirirken yaklaşık 12 saniye boyunca birbirlerine tutundu.
MACRON'A BAĞIRDI ELİNİ BACAĞINA KOYDU
İkinci garip karşılaşma ise Trump'ın Oval Ofisi'nde yaşandı. ABD Başkanı, Fransız lidere bağırarak seslendi ve elini bacağına koydu. Bunun sonucunda Macron, fiziksel teması bir kez daha el sıkışmaya dönüştürdü.
Trump, Fransa Cumhurbaşkanı ile görüşerek, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin bu hafta veya önümüzdeki hafta Beyaz Saray'ı ziyaret ederek, savaştan zarar görmüş ülkenin doğal kaynaklarının paylaşımı konusunda bir anlaşmaya varacağını söyledi.
MACRON'UN KOLUNU BÜKTÜ
Günün üçüncü rahatsız edici tokalaşması ise basın toplantısı sırasında yaşandı. Trump'ın Macron'un kolunu garip bir şekilde büktüğü, ardından yumruklarını sıkarak izleyicilere döndüğü görüldü.
Trump, Macron'un yanında gülümseyerek gün geçirirken neşeli görünüyordu. İkilinin uzun el sıkışmaları sosyal medyada viral oldu ve bu buluşmalar artık bir gelenek haline geldi.
WASHINGTON POST: MACRON TRANSATLANTİK BAĞLARINI KURTARMAK İÇİN ÇABALADI
Washington Post gazetesine göre, Ukrayna savaşının yıl dönümünde Beyaz Saray'a giden Macron, Washington ile Moskova arasında tarihi bir yeniden yapılanma süreci yaşanırken, transatlantik bağları güçlendirmek için çaba gösterdi.
Gazete, Macron ve Trump arasındaki ilişkiyi "karmaşık" olarak tanımlayarak, iki liderin ilk tanıştıkları dönemi hatırlattı. Haberde, ilişkilerinin "alfa el sıkışmaları" ve karşılıklı saygı gösterileriyle şekillendiği, ancak aynı zamanda Trump cephesinde yoğun bir öfkeye de sahne olduğu belirtildi.
"İKİLİNİN EL SIKIŞMASI ÖLÜM TUTUŞU"
Beden dili uzmanı Judi James, Pazartesi günü Beyaz Saray'ın dışında yaşanan sarsıntıyı 'ölüm tutuşu/ kavrayışı' olarak nitelendirdi.
James, DailyMail.com'a yaptığı açıklamada, "Bu son el sıkışma selamlaşmasının her zaman üstün güç ve hakimiyet sinyalleriyle dolu olacağı düşünülüyor." dedi.
NYT: DOSTLUK GÖSTERİSİNDE BULUNDULAR ANCAK...
New York Times gazetesine göre, iki başkan kameralar önünde sarılıp el sıkışarak dostluk gösterisinde bulundular ancak, Ukrayna savaşı nedeniyle ABD ile Avrupa arasında büyüyen anlaşmazlığı gizleyemediler. New York Times'ın detaylı analizinde "Ukrayna işgalinin yıldönümünde bir araya gelen iki lider, samimi bir Beyaz Saray toplantısında iltifat alışverişinde bulunurken açık bir kopuştan kaçınmaya kararlı görünüyorlardı. Ancak savaşın nedenleri, her iki tarafın çatışmadaki rolü ve olası çözümü konusunda önemli ölçüde ayrıştılar. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i diktatör olarak nitelemeyi reddederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise saldırganın Rusya olduğunu net bir şekilde vurguladı" ifadeleri dikkat çekti.
MACRON'DAN TRUMP'A İNGİLİZCE MÜDAHALE
İki liderin görüşmesinde dikkat çeken anlardan biri, Ukrayna'ya sağlanan desteklerle ilgiliydi.
ABD Başkanı Trump, Avrupa'nın Kiev yönetimine yaptığı yardımları, "Avrupa, Ukrayna'ya borç veriyor ve sonra geri alıyor." şeklinde yorumlayınca, toplantının başından beri tercüman aracılığıyla Fransızca konuşan Macron anında İngilizceye geçti.
Trump'ın kolunu tutarak sözlerini düzelten Fransız lider, Ukrayna'ya sağlanan yardımların, ABD'de olduğu gibi hibe, kredi ve kredi garantilerinin bir kombinasyonu olduğunu vurguladı.
Trump, yüzünde bir gülümsemeyle şüpheci bir ifade takınarak elini salladı; sanki bu açıklamayı pek inandırıcı bulmadığını göstermek ister gibiydi.
BBC: MACRON İNCE BİR İP ÜZERİNDE YÜRÜDÜ
İngiliz yayın kuruluşu BBC'e göre, Macron, Ukrayna konusunda Avrupa'nın tavrını ortaya koyarken Trump ile görüşmesinde ince bir ip üzerinde yürüdü. BBC'ye göre Fransız liderin Beyaz Saray ziyareti başarılı sayılabilir:
"Avrupa ve ABD arasındaki ilişkiler tartışmasız bir kriz içinde, bu nedenle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un işleri bir arada tutması bile bir başarıdır. Macron Oval Ofis'te soruları yanıtlarken ve ortak basın toplantısı düzenlerken ABD başkanını överek, pohpohlayarak konuştu. Bu, dünyanın dört bir yanındaki pek çok liderin artık Trump'a karşı açıkça konuşmaktan ya da eleştirmekten daha verimli bulduğu bir yöntem.
Macron, Washington'da zor geçebilecek bir günü taviz vermeden atlatmayı başardı. Her iki ülkenin de barış istediğinden bahsetti, Trump'ın Avrupa'nın Ukrayna'ya verdiği destekle ilgili bir iddiasını nazikçe düzeltti ve Avrupa'nın kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk alması gerektiğini kabul etti."
"PUTIN'İN OLUŞTURULACAK İSTİKRAR GÜCÜYLE BİR SORUNU YOK"
Kremlin daha önce NATO üyesi ülkelerden hiçbir personelin barış anlaşması sonrası oluşturulacak istikrar gücüne katılmayacağı konusunda ısrarcı olmuştu.
Ancak dün Beyaz Saray'da Rus işgalinin üçüncü yıl dönümünde ve Macron'un ziyaretinin ardından konuşan Başkan Trump, "Bu soruyu özellikle ona [Vladimir Putin ] sordum. Onun bununla ilgili bir sorunu yok." dedi.
MALİYETİ AVRUPA KARŞILAYACAK
Trump, "Cumhurbaşkanı Macron'un, Ukrayna'da barışı sağlamanın maliyet ve yükünün sadece ABD tarafından değil, Avrupa ulusları tarafından da karşılanması konusunda hemfikir olmasından memnunum. Ayrıca Avrupa'nın, Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliğini sağlamada merkezi bir rol üstlenmesi gerektiğini kabul etmesinden de memnuniyet duyuyorum." şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Trump ayrıca, ABD olarak Ukrayna savaşında Avrupa'dan çok daha fazla harcama yaptıklarını kaydederek, "Ukrayna savaşında 300 milyar dolardan fazla para harcadık, Avrupa ise 100 milyar dolar harcadı. Bunu geri almayı hak ediyoruz." dedi.
PUTIN'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
Bu arada Putin, nadir toprak metalleri üretimi konusunda ABD ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi. Devlet televizyonuna verdiği demeçte, mineralleri içeren bir ABD-Ukrayna anlaşmasının endişe verici olmadığını söyledi.
ABD RUSYA VE KUZEY KORE İLE BM KARARINA KARŞI OY KULLANDI
ABD, Rusya ve Kuzey Kore ile birlikte İngiltere'nin önerdiği ve Rus birliklerinin Ukrayna'dan çekilmesini talep eden ve Rusya'yı 'saldırgan' olarak niteleyen bir BM kararına karşı oy kullandı.
Karar 93 lehte oy aldı, Birleşik Krallık ve çoğu Avrupa ülkesi destekledi. On sekiz ülke karşı çıktı.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer da Perşembe günü Trump ile görüşecek ancak ABD Başkanı, İngiltere'nin gümrük vergilerinden kaçamayacağı yönündeki iddiasıyla, AB'nin KDV oranına eşit olacak şekilde yüzde 20'lik 'karşılıklı' ABD vergilerine devam edeceğini söyledi.
"AKILLI OLMAZSAK ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞINA DÖNÜŞEBİLİR"
Trump, Macron'un ziyareti sırasında Oval Ofis'te konuşurken şunları söyledi:
"Akıllı davranırsak [Ukrayna'daki] savaşın birkaç hafta içinde sona erebileceğini düşünüyorum. Akıllı davranmazsak, savaş devam edecek. Bunu istemiyoruz. Söylediklerimi hatırlayın - bu Üçüncü Dünya Savaşı'na dönüşebilir ve biz bunu da istemiyoruz."
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