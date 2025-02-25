Trump ve Macron görüşmesi bomba etkisi yarattı! İkiliden garip el sıkışması: Macron ip üstünde yürüdü

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Macron, Washington'da zor geçebilecek bir günü taviz vermeden atlatmayı başardı. Her iki ülkenin de barış istediğinden bahsetti, Trump'ın Avrupa'nın Ukrayna'ya verdiği destekle ilgili bir iddiasını nazikçe düzeltti ve Avrupa'nın kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk alması gerektiğini kabul etti."

"PUTIN'İN OLUŞTURULACAK İSTİKRAR GÜCÜYLE BİR SORUNU YOK"

Kremlin daha önce NATO üyesi ülkelerden hiçbir personelin barış anlaşması sonrası oluşturulacak istikrar gücüne katılmayacağı konusunda ısrarcı olmuştu.

Ancak dün Beyaz Saray'da Rus işgalinin üçüncü yıl dönümünde ve Macron'un ziyaretinin ardından konuşan Başkan Trump, "Bu soruyu özellikle ona [Vladimir Putin ] sordum. Onun bununla ilgili bir sorunu yok." dedi.

MALİYETİ AVRUPA KARŞILAYACAK

Trump, "Cumhurbaşkanı Macron'un, Ukrayna'da barışı sağlamanın maliyet ve yükünün sadece ABD tarafından değil, Avrupa ulusları tarafından da karşılanması konusunda hemfikir olmasından memnunum. Ayrıca Avrupa'nın, Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliğini sağlamada merkezi bir rol üstlenmesi gerektiğini kabul etmesinden de memnuniyet duyuyorum." şeklinde konuştu.



ABD Başkanı Trump ayrıca, ABD olarak Ukrayna savaşında Avrupa'dan çok daha fazla harcama yaptıklarını kaydederek, "Ukrayna savaşında 300 milyar dolardan fazla para harcadık, Avrupa ise 100 milyar dolar harcadı. Bunu geri almayı hak ediyoruz." dedi.