Trump ve Macron görüşmesi bomba etkisi yarattı! İkiliden garip el sıkışması: Macron ip üstünde yürüdü

The Washington Post ekran görüntüsü

"İKİLİNİN EL SIKIŞMASI ÖLÜM TUTUŞU"

Beden dili uzmanı Judi James, Pazartesi günü Beyaz Saray'ın dışında yaşanan sarsıntıyı 'ölüm tutuşu/ kavrayışı' olarak nitelendirdi.

James, DailyMail.com'a yaptığı açıklamada, "Bu son el sıkışma selamlaşmasının her zaman üstün güç ve hakimiyet sinyalleriyle dolu olacağı düşünülüyor." dedi.

NYT: DOSTLUK GÖSTERİSİNDE BULUNDULAR ANCAK...

New York Times gazetesine göre, iki başkan kameralar önünde sarılıp el sıkışarak dostluk gösterisinde bulundular ancak, Ukrayna savaşı nedeniyle ABD ile Avrupa arasında büyüyen anlaşmazlığı gizleyemediler. New York Times'ın detaylı analizinde "Ukrayna işgalinin yıldönümünde bir araya gelen iki lider, samimi bir Beyaz Saray toplantısında iltifat alışverişinde bulunurken açık bir kopuştan kaçınmaya kararlı görünüyorlardı. Ancak savaşın nedenleri, her iki tarafın çatışmadaki rolü ve olası çözümü konusunda önemli ölçüde ayrıştılar. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i diktatör olarak nitelemeyi reddederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise saldırganın Rusya olduğunu net bir şekilde vurguladı" ifadeleri dikkat çekti.