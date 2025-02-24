Zelenskiy Beyaz Saray yolcusu! Trump duyurdu: Maden anlaşması imzalanacak

ABD Başkanı Trump, kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bu hafta veya gelecek hafta Beyaz Saray'a geleceğini açıkladı.

ZELENSKİY ABD'YE GİDECEK

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile savaşın bitmesine yönelik "ciddi görüşmeler" yaptığını ve Ukrayna ile kıymetli madenler anlaşmasını yakında imzalayacaklarını belirtti.

"SAVAŞIN SONA ERMESİ" VURGUSU

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesiyle ilgili gündemi değerlendirdi.

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da katılımıyla G7 Zirvesi'nde Ukrayna gündemini değerlendirdiklerini ve tüm liderlerin savaşın sona erdiğini görmeyi umduğunu belirtti.

"HEM ABD HEM UKRAYNA KAZANACAK"

"ABD ile Ukrayna arasında çok yakında imzalanacağını umduğum hayati önemdeki 'Kritik Mineraller ve Nadir Topraklar Anlaşması'nın önemini vurguladım." ifadesini kullanan Trump, bu anlaşmanın ABD'ye milyarlarca dolar kazandıracağını ve Ukrayna'nın da ekonomik büyümesine katkı sağlayacağını belirtti.

PUTIN İLE GÖRÜŞMELER NASIL İLERLİYOR?

Trump, açıklamasında, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile savaşın sona ermesi ve ABD ile Rusya arasında gerçekleşecek büyük Ekonomik Kalkınma süreci konusunda ciddi görüşmeler yapıyorum. Görüşmeler çok iyi ilerliyor." değerlendirmesini yaptı.