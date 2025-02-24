Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Türkiye yorumu: Ukrayna için önemli bir güvenlik garantörü

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BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Hem ABD hem de Ukrayna ve halkı için kazançlı bir anlaşma imzalanması gerektiğini söyleyen Zelenskiy, güvenlik garantilerinin sadece ABD'nin sözleriyle değil, anlaşmada açıkça yer alması gerektiğinin altını çizdi.

Zelenskiy, "Trump sonsuza kadar kalmayacak ve uzun yıllar boyunca barışa ihtiyacımız var." dedi.