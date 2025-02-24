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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye yorumu: Ukrayna için önemli bir güvenlik garantörü

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 24.02.2025 16:01 Güncelleme: 24.02.2025 16:12
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Türkiye yorumu: Ukrayna için önemli bir güvenlik garantörü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, barış için gerekmesi halinde görevden ayrılabileceğini dile getirdi. Öte yandan Zelenskiy Türkiye'yi Ukrayna için önemli bir güvenlik garantörü olarak gördüğünü de belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, düzenlediği basın toplantısında, ABD ve NATO'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Hem ABD hem de Ukrayna ve halkı için kazançlı bir anlaşma imzalanması gerektiğini söyleyen Zelenskiy, güvenlik garantilerinin sadece ABD'nin sözleriyle değil, anlaşmada açıkça yer alması gerektiğinin altını çizdi.

Zelenskiy, "Trump sonsuza kadar kalmayacak ve uzun yıllar boyunca barışa ihtiyacımız var." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy | Fotoğraf: AAUkrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy | Fotoğraf: AA

Muhtemel AB üyeliğinin ülkesi için "güvenlik garantisi olacağını" söyleyen Zelenskiy, "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron, ABD'ye gidiyor. Orada güvenlik garantileri konusunda da konuşacak. Bakalım nasıl sonuç çıkacak." dedi.

Zelenskiy, ABD'den "sadece para desteği değil, siyasi ve yaptırım alanlarındaki" desteğin de ülkesi için önemli olduğunu vurgulayarak "ABD'nin, savaşın sıcak aşamasının bu yıl bitirilmesi için elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Bu onların amacıdır." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

"TÜRKİYE, UKRAYNA İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜVENLİK GARANTÖRÜ"

Avrupa Birliği liderlerinin pazartesi günü Ukrayna'da yapacağı toplantıyla ilgili olarak da Zelenskiy, Ukrayna'nın güvenlik garantilerinin tartışılacağı bu toplantının bir "dönüm noktası" olmasını umduğunu söyledi.

Zelenskiy, Türkiye'yi Ukrayna için önemli bir güvenlik garantörü olarak gördüğünü ekledi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Türkiye yorumu: Ukrayna için önemli bir güvenlik garantörü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Türkiye yorumu: Ukrayna için önemli bir güvenlik garantörü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Türkiye yorumu: Ukrayna için önemli bir güvenlik garantörü

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