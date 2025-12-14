Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber!

Giriş Tarihi: 14.12.2025 19:31

Manisa 'da kolon kanserine yakalandığı için hastaneye kaldırılan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın destek tedavisinin yapılmakta olduğu ancak hayati riskinin sürdüğü duyurulmuştu.

Fotoğraf-DHA

Durbay, kolon kanseri tedavisi gördüğü sırada gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Durbay'ın, klinik durumu ağırlaştı ve entübe edildi. Manisa Şehir Hastanesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Solunum cihazına bağlı olarak yoğun bakımda takip edilen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın destek tedavileri devam etmekte olup, hayati riski sürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

HAYATINI KAYBETTİ

Şehzadeler Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Acımız tarifsiz… Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Başkanımız Gülşah Durbay'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Hastalığına rağmen, son anına kadar güler yüzü ve çalışkanlığıyla Şehzadeler'e hizmet etmekten gurur duyan değerli Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine kentimize ve ülkemize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

Cenaze törenine ilişkin bilgiler ayrıca paylaşılacaktır. Seni hiç unutmayacağız Gülşah Durbay!"

GÜLŞAH DURBAY KİMDİR?

1988 yılında Manisa'da doğan Gülşah Durbay, eğitim hayatına Manisa'da başlayıp 2011'de Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden, 2024'te Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Yaşar Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamasının yanı sıra, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde de ekonomi ve finans alanında doktorasına başladı. İş hayatında ise gıda sektörünün önde gelen uluslararası firmalarında çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu.

Şirketlere gıda güvenliği, iş güvenliği, kalite ve strateji konularında danışmanlık yapan Gülşah Durbay, Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2014 yılında İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı ve 2015-2020 yılları arasında iki dönem İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek, Manisa'nın ilk kadın Belediye Başkanı oldu.

Gülşah Durbay bir dönem Gıda Mühendisleri odası Manisa Temsilciliği, Manisalılar Derneği ve Sosyal Demokrasi Vakfı'nda (SODEV) yönetim kurulu üyelikleri görevlerinde bulundu.