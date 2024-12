İsrail baskıya dayanamadı! Esir takası için masaya oturacağının sinyalini verdi!

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ABD vatandaşlığı olan İsrailli esir Idan Alexander'ın, ABD'nin yeni seçilen başkanı Donald Trump'a "özgürlükleri için müzakere yapmak adına nüfuzunu kullanması" çağrısında bulunduğu görüntüleri yayınladı.

İsrailli esir Idan Alexander yayınlanan görüntüde, Trump'a çağrıda bulunurken, "Lütfen özgürlüğümüz için müzakere yapmak adına tüm yolları ve nüfuzunuzu kullanın." dedi.

El Kassam Tugayları'nın görüntüsünü yayınladığı İsrailli esir Idan Alexander

Alexander, "Başkan Trump'a; ben şu anda Gazze'de esir olarak bulunan bir ABD-İsrail vatandaşıyım, bir ABD'li olarak her zaman ABD'nin gücüne inandım ve şimdi size mesajımı gönderiyorum." diye konuştu.

İsrailli esir konuşmasında "Lütfen özgürlüğümüz için müzakere yapmak için ABD Başkanı olarak nüfuzunuzu ve her yolu kullanın. Burada geçirdiğimiz her gün sonsuzluk gibi geliyor ve içimizdeki acı her geçen gün büyüyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptığı hatayı düşmeyin." ifadelerine yer verdi.

"MÜZAKERELER PERDE ARKASINDA YÜRÜTÜLÜYOR" İDDİASI

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Alexander'ın görüntülerinin İsral'de çok tartışılmasından sonra İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Alexander'in ailesiyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Herzog, esir takası ve ateşkes müzakerelerinin "perde arkasında" yürütüldüğünü söyledi.

Herzog, "Lübnan ile kuzey sınırı konusunda varılan bir anlaşmanın ardından (Gazze'de) bir anlaşmayı kesinleştirip esirleri eve getirmenin zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Ayrıca Herzog İsrailli esir Idan'ın ailesiyle yaptığı görüşmede, "Şu an esirleri serbest bırakacak bir anlaşmaya yol açacak anlamlı bir değişiklik yapma fırsatı olduğunu" dile getirdi.

"ESİR TAKASI ANLAŞMASINA DOĞRU İLERLİYORUZ"

Israel Hayom gazetesinin düzenlediği güvenlik konferansında konuşan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar da esir takası anlaşması için yürütüldüğü belirtilen görüşmelere ilişkin "Şu anda daha fazla ayrıntı veremesem de bir esir takası anlaşmasına doğru ilerlendiğine dair işaretler var." dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar

Sa'ar, İsrail hükümetinde, esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerini sürdürme konusunda bir isteklilik olduğunu öne sürdü.

YİNE TRUMP'A SARILDILAR

Öte yandan Sa'ar, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmasına dair "Washington'daki bir sonraki yönetimin güçlü tedbirler alacağına inanıyorum." dedi.

El Kassam Tugayları'nın görüntüsünü yayınladığı İsrailli esir Idan Alexander'ın ailesi ve seçim döneminde Yahudi lobisine ziyarette bulunan ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump

Uluslararası hukuka uyarak UCM'nin tutuklama kararını uygulayacağını duyuran Avrupa ülkelerine seslenen Sa'ar, "Avrupalı dostlarımıza bu gelişmeyi kucaklamak için acele etmemelerini hatırlatıyorum." diye konuştu.

UCM, 21 Kasım'da Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında Gazze'deki savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama kararı çıkarmıştı.