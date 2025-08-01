Çevre müffetişi kardeşlere Bakan Kurum’dan teşekkür

Bakan Kurum, mektubunda "Atıkların arasından umut toplayan toprağımızı, suyumuzu, havamızı koruyan iki doğa dostu, cesur yürekli kahraman. "Biz temizliyoruz, yine kirletiyorlar" diyerek büyüklere sorumluluklarını hatırlatıyor, herkese örnek oluyorsun. O minik ellerin kocaman yüreğinle topladığın atıkları göstererek "Artık doğamıza sahip çıkın" diyorsun. Yaptığın iş o kadar kıymetli ki; o cesur adımlarla dünyanın geleceğini değiştiriyorsun, cennet vatanımıza sahip çıkıyorsun. Sen doğayı korudukça ağaçlar daha gür, çiçekler daha renkli, yaylalar daha temiz, dereler daha berrak akacak. İyi ki varsın Mete, İyi ki varsın Görkem. İyi ki doğayı seviyorsun. İyi ki senin gibi evlatlar yetiştirmişiz. Siz varsınız diye yarınlarımız tertemiz olacak. Sen ve bütün çocuklar bizim geleceğimizsiniz. Bütün gayretimiz; size tertemiz bir dünya, yaşanabilir bir geleceği miras bırakmak. Kocaman bir teşekkür ve sevgiyle…" ifadelerine yer verdi.