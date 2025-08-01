İstanbul’da Akdeniz zirvesi! Başkan Erdoğan Meloni ve Dibeybe’yi kabul etti | İşte ele alınan konular...

(FOTO: AA )

ZİRVEDEN İLK KARELER

Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe buluşmasından ilk kareler geldi.

(FOTO: AA )

3'LÜ ZİRVE YAKLAŞIK 2 SAAT SÜRDÜ

Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görüşmesi sona erdi.

3'LÜ ZİRVENİN DETAYLARI BELİ OLDU!

Başkan Erdoğan, Meloni ve Dibeybe görüşmesinin detayları belli oldu. Akdeniz'de 3 ülkenin iş birliği konuşuldu.

BÖLGESEL MESELELER ELE ALINDI

Zirvede Türkiye-İtalya ve Libya arasındaki iş birliği konuları ve bölgesel meseleler ele alındı.

Başkan Erdoğan zirvede, düzensiz göç hareketleri dahil Akdeniz havzasının maruz kaldığı sınamalarla mücadelede üç ülkenin iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Başkan ayrıca, düzensiz göçün kaynağının kurutulabilmesi için uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler gerektiğini, bu noktada çok taraflı eş güdüme ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Zirvede, iş birliği komitelerinin toplanmasını müteakip liderlerin bir araya gelerek alınan kararları değerlendirmesi kararlaştırıldı.

Gazze'deki İsrail saldırganlığına ve insani trajediye dikkat çeken Başkan, acil ateşkesin tesisi ve insani yardımların bir an önce bölgeye ulaştırılmasında uluslararası toplumun üzerine büyük sorumluluk düştüğünü, kalıcı çözümün ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, egemen, bağımsız, coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin kurulması olduğunu vurguladı.