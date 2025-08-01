İstanbul'da Akdeniz zirvesi! Başkan Erdoğan Meloni ve Dibeybe'yi kabul etti | İşte ele alınan konular...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti. Görüşme saat 15.00 sıralarında başlarken Akdeniz'deki enerji, güvenlik ve göç gibi ortak meselelerin masaya yatırıldı. Yaklaşık 2 saat süren Türkiye-İtalya-Libya üçlü zirvesi sona erdi. Kritik toplantıya ilişkin yazılı açıklama geldi. Akdeniz'de 3 ülkenin iş birliği vurgulandı. İşte ele alınan konular...
İstanbul'da kritik 3'lü bir zirve gerçekleşti.
TÜRKİYE İTALYA VE LİBYA ZİRVESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile İstanbul'da bir araya geldi.
Erdoğan, Meloni görüşmesi saat 15.00 sıralarında başladı.
ZİRVEDEN İLK KARELER
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe buluşmasından ilk kareler geldi.
3'LÜ ZİRVE YAKLAŞIK 2 SAAT SÜRDÜ
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görüşmesi sona erdi.
3'LÜ ZİRVENİN DETAYLARI BELİ OLDU!
Başkan Erdoğan, Meloni ve Dibeybe görüşmesinin detayları belli oldu. Akdeniz'de 3 ülkenin iş birliği konuşuldu.
BÖLGESEL MESELELER ELE ALINDI
Zirvede Türkiye-İtalya ve Libya arasındaki iş birliği konuları ve bölgesel meseleler ele alındı.
Başkan Erdoğan zirvede, düzensiz göç hareketleri dahil Akdeniz havzasının maruz kaldığı sınamalarla mücadelede üç ülkenin iş birliğinin önemine dikkat çekti.
Başkan ayrıca, düzensiz göçün kaynağının kurutulabilmesi için uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler gerektiğini, bu noktada çok taraflı eş güdüme ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
Zirvede, iş birliği komitelerinin toplanmasını müteakip liderlerin bir araya gelerek alınan kararları değerlendirmesi kararlaştırıldı.
Gazze'deki İsrail saldırganlığına ve insani trajediye dikkat çeken Başkan, acil ateşkesin tesisi ve insani yardımların bir an önce bölgeye ulaştırılmasında uluslararası toplumun üzerine büyük sorumluluk düştüğünü, kalıcı çözümün ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, egemen, bağımsız, coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin kurulması olduğunu vurguladı.
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