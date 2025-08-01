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Justin Timberlake olaylı biten konser sonrası hastalığını açıkladı!

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Justin Timberlake'in uzun süredir merakla beklenen İstanbul konseri, organizasyon skandalı ve sahne arkası gelişmeleriyle gündeme oturdu. Yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. Ünlü şarkıcı, mücadele ettiği hastalığını konser sonrası sosyal medya hesabından ilk kez açıkladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.08.2025 09:32 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 09:32
Justin Timberlake olaylı biten konser sonrası hastalığını açıkladı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, aylardır devam eden "The Forget Tomorrow World Tour" turnesini resmen noktaladı. Ancak turnenin finaline damga vuran olay, İstanbul konseri oldu.

Justin Timberlake olaylı biten konser sonrası hastalığını açıkladı!

Timberlake, 11 yıl aradan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda sahne aldı. Ancak Justin Timberlake'n İstanbul konseri adeta rezalete dönüştü. Konsere girişte büyük bir izdiham yaşandı, insanlar saatlerce kapıda sıra bekledi. Mağdur olan birçok dinleyici tepkilerini sosyal medyadan dile getirirken organizasyon şirketinden de dikkat çeken bir açıklama geldi.

Justin Timberlake olaylı biten konser sonrası hastalığını açıkladı!

Sabah'tan Mevlüt Tezel, konuyla ilgili şu yazıyı kaleme aldı: "Önceki akşam İstanbul-İTÜ Stadyumu'nda düzenlenen Justin Timberlake konserine girişte büyük bir izdiham yaşandı, insanlar saatlerce kapıda sıra bekledi.

En düşük bilet fiyatı 3 bin 800'lerde seyrederken, 30 bin TL'ye kadar çıkan konserde bileti olduğu halde birçok insan içeriye geç girebildi.

Justin Timberlake olaylı biten konser sonrası hastalığını açıkladı!

Binlerce kişi içeri giremediği için Timberlake de konsere geç çıktı ve sahnede 'Çok fazla insanın sırada beklediğini duydum, herkesin içeri girdiğinden emin olmam gerekiyordu. Gecikme için özür dilerim' demek zorunda kaldı.

Timberlake konserde dördüncü şarkısını seslendirdiği sırada bile konsere gecikmeli girenler oldu.

Justin Timberlake olaylı biten konser sonrası hastalığını açıkladı!

Konserin organizasyon şirketi BrandUnion ise yaşanan aksaklıkların terör tehdidi nedeniyle olduğunu açıkladı:

'Justin Timberlake konseri öncesi birçok grup terör saldırısı bildirgesi yayımlamıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen başarılı ve özverili çalışmalar neticesinde, olası bir terör tehdidi etkisiz hale getirilmiş, konser alanı en üst düzey güvenlik önlemleriyle korunmuştur... Etkinlik girişinde yaşanan yoğunluk ve zaman zaman oluşan gecikmeler, tamamen bu önleyici ve koruyucu tedbirlerin bir sonucudur'

Terör tehdidi bu kadar ciddiyse normalde konserin iptal edilmesi gerekmez miydi?

Justin Timberlake olaylı biten konser sonrası hastalığını açıkladı!

Eğer olası terör saldırısını engellediyse seyircilerin bu yorumlarına ne demeli:

'İçeriye arama yapılmadan girdik. İzdihamda biletsiz kişiler de içeri girdi'

'İki buçuk saat kuyrukta bekleyerek J.T.'nin performansını kaçırdığıma mı üzüleyim? 11 bin liraya aldığım biletle rezil olmama mı, yoksa konseri zar zor dev ekrandan izlememe mi?'

'İstanbul'dan bir Justin Timberlake geçti... Ben de bedava izledim'

'Selam, beleşe Timberlake konseri izledim'

'İnanılmaz kötü bir organizasyon. 1.5-2 saat sıra bekledikten sonra herkesi bilet kontrol etmeden içeri aldılar. Justin sahnede Mirrors söylerken biz yetişmek için koşuyorduk. Resmen paranla rezil olmak bu kesinlikle'

'Güvenlik kontrolü neredeyse yoktu. Biletlere bakılmaması birçok insanın konsere kaçak göçek, biletsiz girmesiyle sonuçlandı'

Justin Timberlake olaylı biten konser sonrası hastalığını açıkladı!

Birbirine tamamen zıt farklı yönde açıklamalar! Peki, kim doğruyu söylüyor?

Terör saldırısı tehdidi varsa konsere gidenlerin iddia ettiği gibi insanlar güvenlik kontrolünden geçmeden içeri alınır mı?

Biletsiz izleyiciler içeri nasıl girer?

BrandUnion, konserde yaşanan aksaklık için oluşan büyük tepkiye karşılık olmayan bir terör tehdidini bahane göstermemiştir herhalde!

Eğer böyle bir yalan ortaya atıldıysa, bu daha büyük skandal olur!"

Justin Timberlake olaylı biten konser sonrası hastalığını açıkladı!

HASTALIĞINI İLK KEZ AÇIKLADI

Konserin yakıları hala devam ederken Timberlake ise hayranlarını endişelendiren bir açıklamada bulundu. Ünlü şarkıcı, mücadele ettiği hastalığını konser sonrası sosyal medyadan ilk kez açıkladı.

44 yaşındaki şarkıcı, Instagram'dan paylaştığı mesajda 'Lyme' hastalığına yakalandığını duyurdu. Timberlake, "Bu hastalığı yaşamış ya da bir yakınında görmüş olanlar bilir; hem zihinsel hem fiziksel olarak sürekli bir tükenmişlik yaratıyor" ifadelerini kullandı.

Hastalığı ilk öğrendiğinde şoke olduğunu söyleyen Timberlake, sahnede yaşadığı yoğun sinir ağrıları, bitkinlik ve hastalık hissine bu sayede anlam verebildiğini ifade etti.

"Bu süreçte zihinsel dayanıklılığımı kendime kanıtladım" diyen şarkıcı, "Artık bu tür mücadeleleri saklamak yerine daha şeffaf olmaya çalışıyorum. Çünkü sessizlik, çoğu zaman yanlış anlaşılmaya neden oluyor" şeklinde konuştu.

LYME HASTALIĞI NEDİR?

Lyme hastalığı, borrelia burgdorferi bakterisini taşıyan kenelerin ısırması ile bulaşan bir enfeksiyon hastalığıdır. Kenenin ısırması sonucu 48 saat içinde kızarıklık, ateş, baş ağrısı ve yorgunluk gibi belirtiler görülür. Tedavi edilmediğinde, nörolojik ve kalp sorunları yanı sıra artrit gelişme riski barındırır.