Justin Timberlake olaylı biten konser sonrası hastalığını açıkladı!

HASTALIĞINI İLK KEZ AÇIKLADI
Konserin yakıları hala devam ederken Timberlake ise hayranlarını endişelendiren bir açıklamada bulundu. Ünlü şarkıcı, mücadele ettiği hastalığını konser sonrası sosyal medyadan ilk kez açıkladı.
44 yaşındaki şarkıcı, Instagram'dan paylaştığı mesajda 'Lyme' hastalığına yakalandığını duyurdu. Timberlake, "Bu hastalığı yaşamış ya da bir yakınında görmüş olanlar bilir; hem zihinsel hem fiziksel olarak sürekli bir tükenmişlik yaratıyor" ifadelerini kullandı.
Hastalığı ilk öğrendiğinde şoke olduğunu söyleyen Timberlake, sahnede yaşadığı yoğun sinir ağrıları, bitkinlik ve hastalık hissine bu sayede anlam verebildiğini ifade etti.
"Bu süreçte zihinsel dayanıklılığımı kendime kanıtladım" diyen şarkıcı, "Artık bu tür mücadeleleri saklamak yerine daha şeffaf olmaya çalışıyorum. Çünkü sessizlik, çoğu zaman yanlış anlaşılmaya neden oluyor" şeklinde konuştu.
LYME HASTALIĞI NEDİR?
Lyme hastalığı, borrelia burgdorferi bakterisini taşıyan kenelerin ısırması ile bulaşan bir enfeksiyon hastalığıdır. Kenenin ısırması sonucu 48 saat içinde kızarıklık, ateş, baş ağrısı ve yorgunluk gibi belirtiler görülür. Tedavi edilmediğinde, nörolojik ve kalp sorunları yanı sıra artrit gelişme riski barındırır.