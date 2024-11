Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Rodriguez’den Filistin’e destek

Başkent Caracas'taki Kongre Merkezi'nde düzenlenen Anti-Faşist Küresel Parlamenter Forumu'nun açılışında konuşan Rodriguez, İsrail ve faşizmi hedef aldı.



"BOMBALARI, UÇAKLARI VE FÜZELERİ GÖNDERENLER DE AYNI DERECEDE CANİDİR"



Rodriguez, Filistin ile dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak, "Bombalanan her hastane, yerle bir edilen her üniversite ve okul ABD askeri endüstrisinin savaş tacirleri için yaptığı icraatları gösteriyor. Soykırımcı (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu tarafından gönderilenler cani olduğu gibi o bombaları, uçakları ve füzeleri gönderenler de aynı derecede canidir. " ifadesini kullandı.



"FAŞİZM MİLYONLARCA AVRUPALIYI ÖLDÜRDÜ"



Faşismin 20. yüzyılda insanlığı kana buladığını dile getiren Rodriguez, "Faşizm milyonlarca Avrupalıyı, yüzbinlerce Asyalıyı ve binlerce Amerikalıyı öldürdü. Faşizm, kendisini dünyanın efendisi gibi görüyor, insanlığın doğasında var olan her türlü isyanı ve başkaldırıyı ortadan kaldırmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Venezuela Devlet Başkanlığı basın biriminden yapılan açıklamada, Anti-Faşist Küresel Parlamenter Forum'una 70 ülkeden 300'ü aşkın alanında uzmanlar katılıyor.



Forumun temel amacının barış için parlamenter demokrasinin öneminin vurgulanması olduğu, emperyalizm, faşiz ve Siyonizm arasındaki ilişki, çeşitli ülkelere uygulanan ablukalar ve tek taraflı baskıcı yöntemler, insan haklarının savunulması, neo faşizm, sosyal ağlar ve yeni teknolojilerin tartışılacağı belirtildi.

