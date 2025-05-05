Başkan Erdoğan: Kentsel dönüşüm için kapsamlı bir hazırlık yapıyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Türk Kızılay Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan kentsel dönüşüm için kapsamlı bir hazırlık yaptıklarını söylerken 'Kimsenin kaprisiyle vakit kaybedemeyiz' dedi. Kızılay'a ilişkin de konuşan Erdoğan kendisine ihtiyaç duyulan her yerde Kızılay'ın varlık gösterdiğinin altını çizdi. Öte yandan depremle mücadele konusunun bir milli mesele olduğunu söyleyen Erdoğan bu konuda muhalefete de tepki göstererek 'Yıkıntılar ile fotoğraf çektirip sessizce ortadan kayboldular.' dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Kurulu'nda konuştu.
Başkan Erdoğan'ın sözlerinde öne çıkanlar:
Sizlerin vasıtasıyla Kızılay ailesinin her bir mensubuna, insanların en hayırlısı, insanlara en fazla yararı dokunandır şuuruyla çalışan herkese selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. 157 yıllık merhamet çınarımız Kızılay'ın dallarını dört bir yana uzatan tüm kardeşlerime buradan teşekkür ediyorum. Rabbim çalışmalarını bereketlendirsin, emeklerini zayi etmesin diliyorum.
İYİLİK ORDUSUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ
Gerek tarihi gerekse hizmetleriyle gerçekten kıvanç kaynağımız olan köklü bir iyilik ordusuyla karşı karşıyayız. Bundan 157 yıl önce halis niyetlerle başlanan yolculukta bugün Kızılay, 513 şube ve temsilciliğiyle, 400 bine yakın gönüllüsüyle, 4 hastanesi ve 2 tıp merkeziyle, aşevleri, huzuevleri, gönüllü merkezleriyle geniş bir yelpazede çok kıymetli çalışmalar yürüten bir müessese haline gelmiştir. 2024 yılında yurt içinde 33 milyon kişiye, yurt dışında ise 14 milyondan fazla insana ulaşan Kızılayımız, maşallah vazifesini layıkıyla ifa ediyor. 2005'te ülkemizin kan ihtiyacının sadece yüzde 19'unu karşılayabilen Kızılay'ın, bugün toplam talebin yüzde 97'sini temin etmesi önemlidir.
KAN TORBASI FABRİKAMIZ HAYIRLI OLSUN
Yakında hizmete alınacak kan torbası fabrikamız şimdiden hayırlı olsun. Kritik ilaçların üretileceği yerli plazmadan ilaç üretimi projesi, Kızılay'ın biyoteknolojide eriştiği seviyeyi ortaya koyuyor.
KİMSENİN KAPRİSİYLE VAKİT KAYBEDEMEYİZ
6 Şubat depremlerinin açtığı yaraları hızla sarıyoruz. 201 bin konutun anahtarını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Yıl sonuna kadar 252 bin ilave konut ve işyeri ile bu sayıyı 453 bine yükselteceğiz. Eskisinden daha güçlü, daha modern ve depreme dirençli hale getirinceye kadar şehirlerimizi mola vermeden ihya ve inşa edeceğiz. Ülkemiz için hayat memat meselesi olan kentsel dönüşüm konusunda da kapsamlı hazırlıklar içerisindeyiz. Bu meselede artık kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz.
YALAN HABER ÜRETTİLER
Ülkemizde sayıları az ama sesi çok çıkan bir kesim var. Bunlar mensubu oldukları milletle dahi tasada ve sevinçte birleşemiyorlar. Her meseleyi istismar malzemesi yaparak ülkemize çok büyük kötülük yapıyorlar. Deprem gibi, depreme hazırlık gibi konuların milli mesele olduğunu bir türlü kabullenemiyorlar. 6 Şubat depremi döneminde neler yaşandığını hepimiz hatırlıyoruz. Bizim deprem turisti dediğimiz güruh hemen istismara başladı. Akla, vicdana sığmayan ifadelerle devletimize ve kurumlarımıza saldırdılar, yalan haber ürettiler. İşleri bitince afet bölgelerindeki yüreği yanık vatandaşlarımızı arkalarına bile bakmadan bırakıp çekip gittiler.
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