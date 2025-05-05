Başkan Erdoğan: Kentsel dönüşüm için kapsamlı bir hazırlık yapıyoruz

Başkan Erdoğan kentsel dönüşüm konusunda yeni adımlar atılacağını söyledi (AA)

KİMSENİN KAPRİSİYLE VAKİT KAYBEDEMEYİZ

6 Şubat depremlerinin açtığı yaraları hızla sarıyoruz. 201 bin konutun anahtarını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Yıl sonuna kadar 252 bin ilave konut ve işyeri ile bu sayıyı 453 bine yükselteceğiz. Eskisinden daha güçlü, daha modern ve depreme dirençli hale getirinceye kadar şehirlerimizi mola vermeden ihya ve inşa edeceğiz. Ülkemiz için hayat memat meselesi olan kentsel dönüşüm konusunda da kapsamlı hazırlıklar içerisindeyiz. Bu meselede artık kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz.

YALAN HABER ÜRETTİLER

Ülkemizde sayıları az ama sesi çok çıkan bir kesim var. Bunlar mensubu oldukları milletle dahi tasada ve sevinçte birleşemiyorlar. Her meseleyi istismar malzemesi yaparak ülkemize çok büyük kötülük yapıyorlar. Deprem gibi, depreme hazırlık gibi konuların milli mesele olduğunu bir türlü kabullenemiyorlar. 6 Şubat depremi döneminde neler yaşandığını hepimiz hatırlıyoruz. Bizim deprem turisti dediğimiz güruh hemen istismara başladı. Akla, vicdana sığmayan ifadelerle devletimize ve kurumlarımıza saldırdılar, yalan haber ürettiler. İşleri bitince afet bölgelerindeki yüreği yanık vatandaşlarımızı arkalarına bile bakmadan bırakıp çekip gittiler.