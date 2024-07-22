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Joe Biden'ın kararını dünya nasıl gördü? "ABD'yi kaosa sürükledi"

ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 09:59 Güncelleme: 22.07.2024 10:25
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Joe Biden’ın kararını dünya nasıl gördü? ABD’yi kaosa sürükledi

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçime 4 ay kala adaylıktan çekildiğini duyurması gündeme bomba gibi düşerken, dünya basını gelişmeyi manşetten gördü. ABD medyası çekilme kararını "Tarihi" olarak nitelendirirken, birçok medya kuruluşu Biden yerine Kamala Harris'in aday olacağını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden uzun süredir devam eden 'çekil' baskılarına boyun eğdi ve 5 Kasım'da düzenlenecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Biden, duyuruyu sosyal medya hesabından paylaştığı bir mektupla yaptı. Başkan olarak görev yaptığı son 3,5 yılda Amerika'da çok büyük ilerleme kaydedildiğini belirten Biden, "Demokrasimizi muhafaza ettik ve koruduk." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe BidenABD Başkanı Joe Biden

Biden, ABD Başkanı olarak görev yapmanın kendisi için en büyük gurur olduğunu kaydederek "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda, sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım." ifadesine yer verdi. Kararı hakkında gelecek günlerde halka sesleneceğini ifade eden Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e de "olağanüstü ortaklığı" için teşekkürlerini iletti. Biden, Amerikan halkına da güveni ve inancı için teşekkür ederek "Amerika birlik olduğu müddetçe başaramayacağı hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.

Seçime birkaç ay kala Joe Biden'ın aldığı karar dünya gündemine bomba gibi düşerken, uluslararası medya kuruluşları da kararı manşetlerine taşıdı. Peki dünya Biden'ın çekilme kararını nasıl yorumladı? İşte o manşetler...

Washington Post Biden'ın kararını böyle manşete taşıdıWashington Post Biden'ın kararını böyle manşete taşıdı

WASHİNGTON POST: BİDEN'IN TARİHİ HAMLESİ ÜLKEYİ BELİRSİZ BİR YOLA SOKTU
The Washington Post gazetesi, görevdeki bir başkanın adaylığından vazgeçmesi için partisinden baskı görmesinin ABD siyasi tarihinde silinmeyecek bir yer edindiğini yazdı. Biden'ın hamlesini 'tarihi' olarak tanımlayan gazete, bu adımın Demokratları ve ülkeyi belirsiz bir yola soktuğunu öne sürdü.

NEW YORK TİMES: KARARI SON ANA KADAR KİMSE BİLMİYORDU
New York Times gazetesi ise Biden'ın siyasi hayatının en zor kararını verdiğini belirterek bu tavizin şaşırtıcı olduğunu çünkü başkanın son ana kadar 'yarıştayım' mesajı verdiğini yazdı: Biden Pazar günü kararını sosyal medyadan açıklayana kadar evin dışında neredeyse hiç kimse onun ne düşündüğünü bilmiyordu.

NYT ayrıca eski başkan Barack Obama da dahil Demokrat Parti'nin üst düzey isimlerinin Kamala Harris'e hemen destek vermekten kaçındığına dikkat çekti.

The New York Post, Joe Biden'ın kararı sonrası ʺThe Endʺ manşetiyle çıktıThe New York Post, Joe Biden'ın kararı sonrası ʺThe Endʺ manşetiyle çıktı

NEW YORK POST: SON
New York Post, 'Son' başlıklı haberinde Biden'ın kapıdan çıkarken çekilen bir fotoğrafını kullandı. Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ve eski başkan Barack Obama gibi kritik isimlerin, Biden'ın 'adayım' dediği Kamala Harris'i destekleme konusunda sessiz kaldığına dikkat çeken NY Post başkanın yarıştan çekilmesiyle Demokrat Parti içinde aday yarışının başladığını yazdı.

WSJ: BİDEN DEMOKRATLARI SEÇİME 4 AYDAN KISA BİR SÜRE KALA ADAYSIZ BIRAKTI
Wall Street Journal gazetesi, seçmenin Biden'ın başkan olmak için 'çok yaşlı' olduğunu bildiğini ancak başkanın müttefiklerinin başka yöne bakmayı tercih ettiğini yazdı ve 81 yaşındaki Joe Biden'a yapılan bahsin 'büyük bir yanlış hesaplamaya dönüştüğünü' yazdı: "Biden, Demokratları seçimden dört aydan kısa bir süre önce adaysız bırakarak başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu. Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in desteklediğini açıkladı ancak seçmenlerin onun arkasında toplanıp toplanmayacağı henüz belli değil."

The Daily Telegraph ise kararı ʺGeri adım atan ilk kişiʺ olarak yorumladıThe Daily Telegraph ise kararı ʺGeri adım atan ilk kişiʺ olarak yorumladı

TELEGRAPH: BİDEN SEÇİME SAYILI GÜNLER KALA GERİ ADIM ATAN İLK KİŞİ
İngiliz Telegraph gazetesi 'Biden yarıştan çekildi' başlıklı haberinde, başkanın sosyal medyada yayınladığı mektubunu danışmanları Steve Richetti ve Mike Donilon ile birlikte yazdığını belirtti. Biden'ın aldığı kararla 50 yıllık siyasi hayatının artık sona erdiğini yazan Telegraph haberinde "Bu karar, Demokrat Parti'yi kaosa sürüklerken, Biden'ı seçime sayılı günler kala geri adım atan ilk kişi yapıyor." ifadelerini kullandı.

Financial Times'ın Biden'la ilgili yorumu ise ʺTarihe geçtiʺ olduFinancial Times'ın Biden'la ilgili yorumu ise ʺTarihe geçtiʺ oldu

FT: TARİHE GEÇTİ
Financial Times gazetesi Biden'ın sadece en yaşlı başkan olmakla kalmayıp aynı zamanda "1968'de Lyndon Johnson'dan ve ondan önce 1796'da George Washington'dan bu yana iktidarı gönüllü olarak bırakan ilk başkan" olarak tarihe geçtiğini yazdı.

Independent ise ʺBiden bırakıyorʺ başlığı ile haberi duyurduIndependent ise ʺBiden bırakıyorʺ başlığı ile haberi duyurdu

INDEPENDENT: HAFTALARCA DİRENDİKTEN SONRA ŞOK BİR AÇIKLAMA YAPTI
Independent, Başkan'ın uçaktan inerken çekilen tam sayfa fotoğrafının üzerinde "Biden bırakıyor" başlığı ile okuyucularının karşısına çıktı. Gazete Biden'ın çekilme çağrılarına haftalarca direndikten sonra şok bir açıklama yaptığını yazdı.

The Guardian da ʺBiden yarışı bırakıyorʺ manşeti ile haberi verdiThe Guardian da ʺBiden yarışı bırakıyorʺ manşeti ile haberi verdi

THE GUARDIAN: BİDEN YARIŞI BIRAKIYOR
İngiliz The Guardian, "Biden yarışı bırakıyor" başlığını kullandı. Gazete Biden'ın aldığı bu olağanüstü kararın ABD'yi seçimden dört aydan kısa bir süre önce kaosa sürüklediğini bildirdi. Gazete bu kararın Demokrat Parti liderleri, organizatörler ve bağışçılar tarafından haftalarca süren bir baskı kampanyasının ardından geldiğini ekledi.

Daily Mail ise manşeti ile Biden sonrası döneme dikkat çektiDaily Mail ise manşeti ile Biden sonrası döneme dikkat çekti

DAILY MAIL: ABD KARGAŞADA
İngiliz Daily Mail, sür manşette "Amerika kargaşada" derken "Biden gitti... Kamala geldi mi?" başlığını attı. Gazete Biden'ın yardımcısı Harris'i "bölücü" bir aday olarak tanımladı ve "Clinton'lar Harris'i destekliyor ancak Obama desteğini göstermiyor" dedi.

The Times da gelişmeyi Biden'ın yarıştan çekilmesinden gördüThe Times da gelişmeyi Biden'ın yarıştan çekilmesinden gördü

THE TIMES: BIDEN ÇEKİLİYOR
Times gazetesi "Biden yarıştan çekiliyor" başlığını atarak, 46. ABD Başkanı'nın baskılara boyun eğdiğini ve seçim kampanyasını terk ettiğini yazdı.

Time da Biden'ın yerine aday olarak Kamala Harris isminin ön planda olduğunu vurguladıTime da Biden'ın yerine aday olarak Kamala Harris isminin ön planda olduğunu vurguladı

TIME: BIDEN NEDEN ÇEKİLDİ?
Time dergisi, dijital sayısını "Joe Biden neden adaylıktan çekildi?" başlığıyla yayınladı. Kapakta ön yüzü kesilmiş şekilde sayfadan çıkan Biden'ın arkasından gülümseyen Harris'in sayfaya girdiği görülüyor.

İspanyol El Pais okuyucularına haberi ʺBiden yeniden seçilme yarışından çekildiʺ diyerek duyurduİspanyol El Pais okuyucularına haberi ʺBiden yeniden seçilme yarışından çekildiʺ diyerek duyurdu

EL PAIS: BIDEN YENİDEN SEÇİLME YARIŞINDAN ÇEKİLDİ
İspanyol El País gazetesi, bugün yayınladığı sayısında "Biden yeniden seçilme yarışından çekildi" başlığını kullandı. Gazete adaylıktan çekilen Biden'ın kendi yerine yardımcısı Harris'i desteklediğini belirtti.

Biden’ın kararına dünya liderlerinden tepkilerBiden’ın kararına dünya liderlerinden tepkiler BİDEN'IN KARARINA DÜNYA LİDERLERİNDEN TEPKİLER

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Joe Biden adaylıktan çekildiJoe Biden adaylıktan çekildi

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