Joe Biden'ın kararını dünya nasıl gördü? "ABD'yi kaosa sürükledi"

ABD Başkanı Joe Biden

Biden, ABD Başkanı olarak görev yapmanın kendisi için en büyük gurur olduğunu kaydederek "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda, sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım." ifadesine yer verdi. Kararı hakkında gelecek günlerde halka sesleneceğini ifade eden Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e de "olağanüstü ortaklığı" için teşekkürlerini iletti. Biden, Amerikan halkına da güveni ve inancı için teşekkür ederek "Amerika birlik olduğu müddetçe başaramayacağı hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.



Seçime birkaç ay kala Joe Biden'ın aldığı karar dünya gündemine bomba gibi düşerken, uluslararası medya kuruluşları da kararı manşetlerine taşıdı. Peki dünya Biden'ın çekilme kararını nasıl yorumladı? İşte o manşetler...