Joe Biden'ın kararını dünya nasıl gördü? "ABD'yi kaosa sürükledi"

Washington Post Biden'ın kararını böyle manşete taşıdı

WASHİNGTON POST: BİDEN'IN TARİHİ HAMLESİ ÜLKEYİ BELİRSİZ BİR YOLA SOKTU

The Washington Post gazetesi, görevdeki bir başkanın adaylığından vazgeçmesi için partisinden baskı görmesinin ABD siyasi tarihinde silinmeyecek bir yer edindiğini yazdı. Biden'ın hamlesini 'tarihi' olarak tanımlayan gazete, bu adımın Demokratları ve ülkeyi belirsiz bir yola soktuğunu öne sürdü.



NEW YORK TİMES: KARARI SON ANA KADAR KİMSE BİLMİYORDU

New York Times gazetesi ise Biden'ın siyasi hayatının en zor kararını verdiğini belirterek bu tavizin şaşırtıcı olduğunu çünkü başkanın son ana kadar 'yarıştayım' mesajı verdiğini yazdı: Biden Pazar günü kararını sosyal medyadan açıklayana kadar evin dışında neredeyse hiç kimse onun ne düşündüğünü bilmiyordu.

NYT ayrıca eski başkan Barack Obama da dahil Demokrat Parti'nin üst düzey isimlerinin Kamala Harris'e hemen destek vermekten kaçındığına dikkat çekti.