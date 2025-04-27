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Bursluluk sınavı bugün saat kaçta başlayıp bitecek? İOKBS 2025 sınavında kaç soru, kaç dakika? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2025 bursluluk sınavı için geri sayım başladı. 27 Nisan Pazar günü yapılacak sınava, ortaokul ve lise düzeyinde 1 milyondan fazla öğrencinin katılması bekleniyor. İOKBS kapsamında başarılı olan öğrencilere burs imkanı sağlanacak. Sınav saati, süresi ve soru sayısına ilişkin detaylar merak ediliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.04.2025 08:41 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 08:44
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Bursluluk sınavı bugün saat kaçta başlayıp bitecek? İOKBS 2025 sınavında kaç soru, kaç dakika? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2025 bursluluk sınavına (İOKBS) artık sayılı günler kaldı. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik yapılan sınavda, öğrenciler çeşitli derslerden yöneltilen soruları cevaplayacak. Sınav tarihi, süresi ve önemli kurallar ise belli oldu. İşte, sınava dair merak edilenler…

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Bursluluk Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 27 Nisan Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleştirilecek. Sınav sabah saat 10.00'da başlayacak.

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2025 İOKBS Sınav Süresi Ne Kadar?

Bu yılki sınavda, tüm adaylara toplam 80 soruyu çözmeleri için 100 dakika süre verilecek. Geçtiğimiz yıl lise öğrencilerine 120 dakika verilirken, bu yıl ortaokul ve lise öğrencileri için sınav süresi eşitlendi. Sınav, saat 11.40'ta sona erecek.

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Hangi Derslerden Kaç Soru Sorulacak?

Öğrenciler yaş ve sınıf seviyelerine göre farklı derslerden sorumlu olacak:

5, 6 ve 7. Sınıflar:

Türkçe: 20 soru

Matematik: 20 soru

Fen Bilimleri: 20 soru

Sosyal Bilgiler: 20 soru

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8. Sınıflar:

Türkçe: 20 soru

Matematik: 20 soru

Fen Bilimleri: 20 soru

Sosyal Bilgiler: 20 soru

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9, 10 ve 11. Sınıflar:

Türk Dili ve Edebiyatı: 20 soru

Matematik: 20 soru

Fen Bilimleri: 20 soru

Sosyal Bilimler: 20 soru

Tüm seviyelerde toplam 80 soru bulunacak ve öğrencilerin bu soruları 100 dakika içinde cevaplamaları beklenecek.

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İOKBS'de 3 Yanlış 1 Doğruyu Götürecek mi?

Buna göre, bursluluk sınavında yapılan her üç yanlış cevap bir doğru yanıtı geçersiz saydıracak.

Sınav Kuralları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sınav başlamadan önce cevap kağıdına işaretleme yapılmasına izin verilmeyecek. Sınav sırasında bilgi paylaşımı yapan, kopya çektiği tespit edilen ya da kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılacak. Adayların sınav günü geçerli kimlik belgesi ve sınav giriş belgeleriyle birlikte okulda hazır bulunmaları şart.

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Bursluluk Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Sınava katılan öğrenciler, sonuçlarına 30 Mayıs 2025 tarihinde erişebilecek. Sonuçlar, MEB'in resmi internet sitesi meb.gov.tr veya e-Okul sistemi üzerinden, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle sorgulanabilecek. Sonuç ekranında adayların doğru ve yanlış cevap sayıları ile toplam puanları detaylı şekilde yer alacak.

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