Bursluluk sınavı bugün saat kaçta başlayıp bitecek? İOKBS 2025 sınavında kaç soru, kaç dakika? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

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İOKBS'de 3 Yanlış 1 Doğruyu Götürecek mi?

Buna göre, bursluluk sınavında yapılan her üç yanlış cevap bir doğru yanıtı geçersiz saydıracak.

Sınav Kuralları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sınav başlamadan önce cevap kağıdına işaretleme yapılmasına izin verilmeyecek. Sınav sırasında bilgi paylaşımı yapan, kopya çektiği tespit edilen ya da kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılacak. Adayların sınav günü geçerli kimlik belgesi ve sınav giriş belgeleriyle birlikte okulda hazır bulunmaları şart.