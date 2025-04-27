Viral Galeri Viral Liste TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ 27 NİSAN 2025 | İstanbul'da hangi yollar saat kaça kadar kapalı? Yenikapı-Galata-Sirkeci...

TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ 27 NİSAN 2025 | İstanbul'da hangi yollar saat kaça kadar kapalı? Yenikapı-Galata-Sirkeci...

İstanbul, 27 Nisan 2025 Pazar günü Uluslararası Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu'na ev sahipliği yapacak. Etkinlik kapsamında Fatih ve Beyoğlu'nda bazı yollar trafiğe kapatılırken, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Toplam 18 bin sporcunun katılacağı organizasyon nedeniyle toplu ulaşımda da düzenlemelere gidildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.04.2025 09:10 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 09:10
TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ 27 NİSAN 2025 | İstanbul’da hangi yollar saat kaça kadar kapalı? Yenikapı-Galata-Sirkeci...

Yarı maraton dolayısıyla 27 Nisan Pazar günü Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde, saat 04.30'dan 13.30'a kadar bazı ana arterler trafiğe kapalı olacak. Özellikle Kennedy Caddesi, Galata Köprüsü, Kemeraltı Caddesi ve Ragıp Gümüşpala Caddesi gibi ana güzergahlarda araç geçişine izin verilmeyecek. Balat bölgesi ise saat 11.05'ten itibaren kademeli olarak araç trafiğine açılmaya başlanacak.

TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ 27 NİSAN 2025 | İstanbul’da hangi yollar saat kaça kadar kapalı? Yenikapı-Galata-Sirkeci...

Hangi Yollar Kapanacak?

Trafiğe kapatılacak diğer yollar arasında şunlar da bulunuyor:

📌Ferruh Kayha Sokak (Çatladıkapı)

📌Abdülezelpaşa Caddesi (Cibali-Balat)

📌Atatürk Köprüsü (Cibali)

TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ 27 NİSAN 2025 | İstanbul’da hangi yollar saat kaça kadar kapalı? Yenikapı-Galata-Sirkeci...

📌Ayvansaray Caddesi (Balat-Ayvansaray)

📌Kadir Has Caddesi ve çevresi (Cibali)

📌Ankara ve Arpacılar Caddeleri

📌Sirkeci İstasyon Caddesi ve Kumkapı çevresi

📌Gülhane Parkı Sahil Girişi (Sarayburnu)

TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ 27 NİSAN 2025 | İstanbul’da hangi yollar saat kaça kadar kapalı? Yenikapı-Galata-Sirkeci...

Toplu Ulaşımda Düzenlemeler

Yarı maraton süresince toplu taşıma hizmetlerinde de bazı değişikliklere gidilecek. T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, 07.00-13.30 saatleri arasında sadece Sirkeci ile Bağcılar istasyonları arasında çalışacak. Kabataş yönüne seferler yapılamayacak.

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