TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ 27 NİSAN 2025 | İstanbul'da hangi yollar saat kaça kadar kapalı? Yenikapı-Galata-Sirkeci...
İstanbul, 27 Nisan 2025 Pazar günü Uluslararası Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu'na ev sahipliği yapacak. Etkinlik kapsamında Fatih ve Beyoğlu'nda bazı yollar trafiğe kapatılırken, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Toplam 18 bin sporcunun katılacağı organizasyon nedeniyle toplu ulaşımda da düzenlemelere gidildi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.04.2025 09:10
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 09:10