TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ 27 NİSAN 2025 | İstanbul’da hangi yollar saat kaça kadar kapalı? Yenikapı-Galata-Sirkeci...

Yarı maraton dolayısıyla 27 Nisan Pazar günü Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde, saat 04.30'dan 13.30'a kadar bazı ana arterler trafiğe kapalı olacak. Özellikle Kennedy Caddesi, Galata Köprüsü, Kemeraltı Caddesi ve Ragıp Gümüşpala Caddesi gibi ana güzergahlarda araç geçişine izin verilmeyecek. Balat bölgesi ise saat 11.05'ten itibaren kademeli olarak araç trafiğine açılmaya başlanacak.