Yurt dışı gezisinde gördü hemen kolları sıvadı! Ofisinde öyle bir şey yetiştiriyor ki...
Aydın'da yaşayan bir iş insanı, yurt dışı gezisinde gördüğü köy evinden esinlenerek ofisine kurduğu cam kovanlarda hobi amacıyla arı yetiştiriyor. Cam kovanın içinden dışarıya çıkan bir borunun da bulunduğu sistemde arılar kovana bu borunun içinden giriş çıkış yapıyor. Buradaki kovana polen taşıyan arılar bal üretiyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 27.04.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 11:48