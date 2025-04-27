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Yurt dışı gezisinde gördü hemen kolları sıvadı! Ofisinde öyle bir şey yetiştiriyor ki...

Aydın'da yaşayan bir iş insanı, yurt dışı gezisinde gördüğü köy evinden esinlenerek ofisine kurduğu cam kovanlarda hobi amacıyla arı yetiştiriyor. Cam kovanın içinden dışarıya çıkan bir borunun da bulunduğu sistemde arılar kovana bu borunun içinden giriş çıkış yapıyor. Buradaki kovana polen taşıyan arılar bal üretiyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 27.04.2025 11:41 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 11:48
Yurt dışı gezisinde gördü hemen kolları sıvadı! Ofisinde öyle bir şey yetiştiriyor ki...

ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde tarım aletleri üretimi yapan fabrikanın sahibi Hidayet Gülpınar, 2 yıl önce iş gezisi için gittiği İsviçre'nin bir dağ köyünde evin içinde cam kovanlarda arı yetiştirildiğini gördü.

Yurt dışı gezisinde gördü hemen kolları sıvadı! Ofisinde öyle bir şey yetiştiriyor ki...

Gülpınar, arılarla aynı ortamda bulunmanın keyifli olduğunu düşünerek Aydın'a döndüğünde ofisine kovan kurmaya karar verdi. Marangoz arkadaşından da destek alan Gülpınar, açılır kapanır nitelikte pencereye benzer iki yüzü cam olan kovan yaptırdı.

Yurt dışı gezisinde gördü hemen kolları sıvadı! Ofisinde öyle bir şey yetiştiriyor ki...

Gülpınar, daha sonra Denizli'den satın aldığı arıları, 16 peteğin bulunduğu 2 kovana bıraktı. Düzenli olarak peteklerin bakımını yapan Gülpınar, parazit kontrolünü ihmal etmiyor, zaman zaman arılara vitamin takviyesi yapıyor.

Cam kovanın içinden dışarıya çıkan bir borunun da bulunduğu sistemde arılar kovana bu borunun içinden giriş çıkış yapıyor. Buradaki kovana polen taşıyan arılar bal üretiyor.

Yurt dışı gezisinde gördü hemen kolları sıvadı! Ofisinde öyle bir şey yetiştiriyor ki...

ARILARI İZLEYEREK RAHATLIYOR

Gülpınar, akvaryumdaki balıkları izler gibi arıları izleyerek huzur buluyor.

AA muhabirine açıklama yapan Gülpınar, yoğun iş temposunda arıları izlemenin kendisini rahatlattığını söyledi.

Yurt dışı gezisinde gördü hemen kolları sıvadı! Ofisinde öyle bir şey yetiştiriyor ki...

Arıların sesinden bile etkilendiğini belirten Gülpınar, "O arı sesi dahi insanı rahatlatıyor. Sanki böyle hafif müzik dinler gibi. Gerçekten çok iyi, rahatlatıcı bir duygu. Çayımı, kahvemi içerken burada arılara bakarak rahatlarım. Tam terapi merkezi." dedi.

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