ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi! 'Kamala adayım' diyerek desteğini duyurdu | Harris'ten ilk açıklama
Son dönemlerde adaylığı tartışma konusu olan ABD Başkanı Joe Biden, Kasım ayında yapılacak seçimlerde adaylıktan çekildiğini açıkladı. ABD Başkanı, görev süresinin geri kalanında başkan olarak görevlerini yerine getirmeye odaklanacağını belirterek adaylıktan çekilme gerekçesini bu hafta yapacağı detaylı bir açıklamada paylaşacağını duyurdu. Öte yandan ABD Başkanı, seçim yarışından çekildikten sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirdi.Bu gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği cumhuriyetçi aday Donald Trump'tan bir açıklama geldi. Biden'ın desteklediği Kamal Harris ise adaylığını açıklayarak "Adaylığı hak etme ve kazanma niyetindeyim" dedi. İşte Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından yaşananlar...
Eski ABD Başkanı Trump ile gerçekleştrdiği düello sonrası adaylığı artışma konusu olan ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildiğini ve Kasım ayındaki seçimlerde olmayacağını duyurdu.
Biden açıklamasında, görev süresinin geri kalanında başkan olarak görevlerini yerine getirmeye odaklanacağını söyledi. Biden bu hafta içerisinde kararıyla ilgili açıklamalarda bulunacak.
ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamada, "Her ne kadar yeniden seçilmeyi istesem de geri çekilmemin partimin ve ülkemin çıkarlarına olacağına inanıyorum" denildi.
'ADAYIM KAMALA HARRİS'
2020 seçimlerinde başkan yardımcısı adayı olarak Kamala Harris'i seçmenin aldığı en iyi karar olduğunu kaydeden Biden, "Bugün de Kamala'ya partimizin adayı olması için tam destek ve onayımı veriyorum." ifadesini kullandı. Biden, "Demokratlar, şimdi birlik olma ve (Cumhuriyetçilerin adayı Donald) Trump'ı yenme zamanı." mesajını verdi.
Harris, Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde delegeler tarafından yeterli oyu alması halinde Demokratların resmi adayı olacak.
KAMALA HARRİS'TEN BIDEN'A TEŞEKKÜR!
Harris, sosyal medya hesabından Biden'a teşekkür etti. ABD Başkanı Biden'a liderliği için teşekkürlerini ileten Harris, "Başkan Biden, özverili ve vatansever bir şekilde tüm hayatı boyunca ne yaptıysa onu yapmaya devam ediyor: Amerika'yı ve halkını her şeyden üstün tutuyor." ifadelerini kullandı.
'TRUMP'I YENMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIM'
Harris, Başkan'ın onayı ve desteğini almış olmaktan gurur duyduğunu vurgulayarak, "Adaylığı hak etme ve kazanma niyetindeyim." ifadelerine yer verdi. Demokrat Parti ve ülkeyi birleştirmek için elinden gelen tüm çabayı sarf edeceğini belirten Harris, "Donald Trump ve 2025 Projesi'nin aşırıcı gündemini yenmek için gücü dahilinde her şeyi yapacağının" altını çizdi.
TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA
Cumhuriyetçilerin adayı olan eski ABD Başkanı ve adayı Donald Trump konuya ilişkin yaptığı açıklamada Biden'ın 2020'de "yalanlar ve yalan haberler" sayesinde başkanlığı kazandığını belirterek, doktoru ve çevresindekilerin Biden'ın başkan olmayacağını bildiğini ifade etti.
'HİÇ BAŞKAN OLMAMALIYDI'
Trump, "Biden hiç Başkan olmamalıydı." ifadesini kullanarak Biden'ın başkanlığı döneminde ülkenin büyük zarar gördüğünü savundu. "Biden, başkanlık için aday olmaya hiçbir zaman uygun değildi ve durumu başkanlığa devam etmeye de uygun değil." ifadesine yer veren Trump, Biden'ın başkanlığının ülkeye verdiği hasarı hızlıca "tamir edeceğini" kaydetti.
İŞTE BIDEN'IN AÇIKLAMASI
Biden'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:
"Amerikan dostlarım, Son üç buçuk yılda millet olarak büyük ilerleme kaydettik. Bugün Amerika dünyanın en güçlü ekonomisine sahiptir. Ulusumuzu yeniden inşa etmek, yaşlılar için reçeteli ilaç maliyetlerini düşürmek ve uygun fiyatlı sağlık hizmetlerini rekor sayıda Amerikalıya yaymak için tarihi yatırımlar yaptık.
"Toksik maddelere maruz kalan bir milyon gaziye kritik düzeyde ihtiyaç duyulan bakımı sağladık. 30 yıl aradan sonra ilk silah güvenliği yasasını çıkardı. İlk Afrikalı Amerikalı kadını Yüksek Mahkemeye atadı. Ve dünya tarihinin en önemli iklim yasasını çıkardı. Amerika hiçbir zaman liderlik konusunda bugün olduğumuzdan daha iyi bir konuma sahip olmamıştı."
HAYATIMIN EN BÜYÜK ONURU
"Bunların hiçbirinin siz Amerikan halkı olmadan yapılamayacağını biliyorum. Birlikte, yüzyılda bir görülen bir salgının ve Büyük Buhran'dan bu yana görülen en kötü ekonomik krizin üstesinden geldik. Demokrasimizi koruduk ve muhafaza ettik. Ve dünya çapındaki ittifaklarımızı yeniden canlandırdık ve güçlendirdik. Başkanınız olarak hizmet etmek hayatımın en büyük onuru oldu.
ÜLKEMİN ÇIKARINA OLACAK
"Her ne kadar yeniden seçilme niyetim olsa da, görevimden çekilip görev süremin geri kalanında yalnızca Başkanlık görevlerimi yerine getirmeye odaklanmamın partimin ve ülkemin çıkarına olacağına inanıyorum. Kararım hakkında bu haftanın ilerleyen saatlerinde milletle daha ayrıntılı olarak konuşacağım."
KAMALA HARRİS'E TEŞEKKÜR
"Şimdilik, yeniden seçilmemi görmek için çok çalışan herkese en derin şükranlarımı sunmama izin verin. Tüm bu çalışmalarda olağanüstü bir ortak olduğu için Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e teşekkür etmek istiyorum. Ve bana gösterdiğiniz inanç ve güvenden dolayı Amerikan halkına en kalbi şükranlarımı sunmama izin verin."
"Bugün her zaman sahip olduğum şeye inanıyorum: Birlikte yaptığımızda Amerika'nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Sadece Amerika Birleşik Devletleri olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor."
SEÇİM EKİBİ 'KESİNLİKLE ÇEKİLMEYECEK' DEMİŞTİ
ABD Başkanının seçim Kampanyası Müdürü Jen O'Malley Dillon geçtiğimiz günlerde Joe Biden'ın adaylıktan çekilip çekilmeyeceğine ilişkin yaptığı açıklamada Biden'ın "biraz destek kaybettiğinin" farkında olduklarını aktardı ve yarıştan çekilmesi için yapılan çağrıların durumu zorlaştırdığını dile getirmişti.
Dillon "Biden'ın kesinlikle yarışta kalacağını" söyleyerek, "Zafer için birkaç yolumuz var." değerlendirmesinde bulunmuştu.
RUSYA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: 'SORUŞTURMA GEREKLİ'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesine ilişkin yaptığı açıklamada"Biden'ın seçim yarışından çekildiğini yazılı olarak açıklamasının ardından atılacak bir sonraki adım, kamuoyunu manipüle ederek ve bir siyasi partinin yanında yer alarak Biden'ın ruhsal durumu hakkındaki gerçekleri gizleyen ABD medyası ve siyasi çevrelerinin gizli anlaşmalarının soruşturulması olmalıdır" dedi.
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