ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi! ’Kamala adayım’ diyerek desteğini duyurdu | Harris’ten ilk açıklama

Eski ABD Başkanı Trump ile gerçekleştrdiği düello sonrası adaylığı artışma konusu olan ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildiğini ve Kasım ayındaki seçimlerde olmayacağını duyurdu.

Biden açıklamasında, görev süresinin geri kalanında başkan olarak görevlerini yerine getirmeye odaklanacağını söyledi. Biden bu hafta içerisinde kararıyla ilgili açıklamalarda bulunacak.

ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamada, "Her ne kadar yeniden seçilmeyi istesem de geri çekilmemin partimin ve ülkemin çıkarlarına olacağına inanıyorum" denildi.

'ADAYIM KAMALA HARRİS'

2020 seçimlerinde başkan yardımcısı adayı olarak Kamala Harris'i seçmenin aldığı en iyi karar olduğunu kaydeden Biden, "Bugün de Kamala'ya partimizin adayı olması için tam destek ve onayımı veriyorum." ifadesini kullandı. Biden, "Demokratlar, şimdi birlik olma ve (Cumhuriyetçilerin adayı Donald) Trump'ı yenme zamanı." mesajını verdi.

Harris, Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde delegeler tarafından yeterli oyu alması halinde Demokratların resmi adayı olacak.