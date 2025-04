CHP’li İzmir’in kentsel dönüşüm krizi! Çadırda yaşayacaklar

İzmir Büyükşehir Belediyesi güvencesi ile 15 yıl önce dönemin belediye başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından startı verilen Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesinde artık bıçak kemiğe dayandı. Yüksek ev kiralarını ödeyemeyen vatandaşlar kurdukları çadırda yaşamlarını sürdürme kararı aldı. Mağdurlar adına açıklama yapan Eray Uslu: "Evlerimiz yıkıldı, ancak sözde örnek proje 15 yıldır tamamlanamadı. İnşaatlar durdu, süreç askıda kaldı. Hak sahiplerinin çilesi bitmek bilmiyor. Muhatabımız olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay, kamu vicdanı adına bu sorulara cevap vermeli ve bir açıklama yapmalıdır. Biz hak sahipleri olarak, elimizden alınan evlerimizi ve haklarımızı istiyoruz." diye konuştu.

"BİZE BAŞKA ÇARE BIRAKMADILAR"

Büyükşehir Belediyesinin kendilerine çadır kurmaktan başka çare bırakmadığını belirten Uzundere Kentsel Dönüşüm Mağdurları Platformu sözcüsü Eray Uslu: "Artık kendimize ait olan, yıkılan evlerimizin bulunduğu arazide çadır ve barakalar kurarak yaşam mücadelesi vereceğiz. Çünkü kira ödeyemez duruma geldik ve bize verilen sözler tutulmadı. Bizler, İzmir'in seçmenleri olarak, seçilmiş belediye başkanının samimiyetini, vatandaşına olan ilgisini ve dertlendiğini görmedik. Umarız bu durumumuz, vicdanları derinden yaralar ve bir başlangıç olur." diye konuştu.

"MAĞDURİYETİMİZİ TÜM TÜRKİYE DUYSUN, GÖRSÜN"

Açıklamasına "Türkiye'nin deprem gerçeği varken, neden hak ettiğimiz evlerimiz bir türlü teslim edilmiyor?" diyerek devam eden Uslu: "Mağduriyetimizi tüm Türkiye'nin görmesini sağlamaya devam edeceğiz. Artık mağdur olmak istemiyoruz. Bıçak kemiğe dayandı. 15 yıldır ailelerimizle birlikte çektiğimiz bu çileye son verilmesini talep ediyoruz. Buradan Sayın Cemil Tugay'a sesleniyoruz. Bugün burada kuracağımız ilk çadırla yaşam mücadelemize başlıyoruz. Eğer bu çağrı cevapsız kalırsa, her geçen gün çadır sayısı artacaktır. Başkanımızdan, mahallemize elektrik ve su verilmesini, kendi topraklarımızda yaşamımızı sürdürebilmemiz için gereken adımların atılmasını talep ediyoruz. Lütfen bu yarım kalan projeyi ya Bakanlık nezdinde gündeme getirin ya da belediyenizin tüm imkânlarını seferber ederek bir an önce çözüme kavuşturun. Son çağrımız, Devletimizin Başı Sayın Cumhurbaşkanımızadır. Sayın Cumhurbaşkanım, İzmir'de iktidar ve muhalefet partileri bizi kaderimize terk etti. Lütfen bu mağduriyetimizi siz çözün ya da çözülmesi için devreye girin." ifadelerini kullandı.

Mağdur vatandaşlar SABAH'a konuştu:

Mehmet Akça (75): "Onların yaşama hakkı var da bizim yok mu. Bir an önce evlerimizi yapsınlar. Bu gidişle torunlarımız anca evleri görecek. Kirada rezil olduk. Kendi evimizi istiyoruz" dedi.



Bayram Urhan (54): "Buraları yıktılar gittiler. Evlerimizin bir an önce yapılmasını istiyoruz. Artık yeter"



Hayrettin Bolat (63); "Evleri kentsel dönüşüm diye yıktılar evlerimizi yapmıyorlar. 3 oğlum var hepsi kirada. 12 bin lira kira yardımı yapıyorlar 15 bin lira kira ödüyoruz"

Şerife Özüçelik : "Evimizin bir an önce yapılmasını istiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bize bir an önce tarih versin. Kiralardayız. Çok mağdur olduk. Eşim kovid salgınında hayatını kaybetti. Dayanacak gücümüz kalmadı. Ellerin evinde kiralarda sürünüyoruz. 35 yıldır ilk defa başkasının evinde oturuyorum. Eşim de evleri çok görmek istiyordu göremedi. Lütfen mağduriyetimizi giderin"



Ayfer Zengin: "Artık bir an önce evlerimize kavuşmak istiyoruz. Kiradayız. Artık dayanacak gücümüz kalmadı."