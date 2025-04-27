İstanbul'da yarın okul var mı yok mu? 28 Nisan Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde?

İstanbul’da 23 Nisan Çarşamba günü meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından eğitime iki gün ara verilmişti. Artçı depremler devam ederlen gözler bu kez 28 Nisan Pazartesi gününe çevrildi. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler "Pazartesi günü İstanbul’da okullar açık mı, tatil mi olacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte 28 Nisan’a ilişkin güncel gelişmeler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 27.04.2025 14:57 PAYLAŞ ABONE OL

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilmişti. Depremin yarattığı endişe henüz dinmemişken, dün meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki yeni sarsıntı gözleri yeniden okullara çevirdi. Öğrenci ve veliler, "28 Nisan Pazartesi günü okullar tatil olacak mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

A Haber foto arşiv İstanbul'da 28 Nisan'da Okullar Açık Olacak Mı? İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 28 Nisan Pazartesi günü İstanbul genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretim devam edecek. Ancak ders zili, bu kez farklı bir içerikle çalacak.