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İstanbul'da yarın okul var mı yok mu? 28 Nisan Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde?

İstanbul’da 23 Nisan Çarşamba günü meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından eğitime iki gün ara verilmişti. Artçı depremler devam ederlen gözler bu kez 28 Nisan Pazartesi gününe çevrildi. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler "Pazartesi günü İstanbul’da okullar açık mı, tatil mi olacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte 28 Nisan’a ilişkin güncel gelişmeler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.04.2025 14:57
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İstanbul’da yarın okul var mı yok mu? 28 Nisan Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde?

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilmişti. Depremin yarattığı endişe henüz dinmemişken, dün meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki yeni sarsıntı gözleri yeniden okullara çevirdi. Öğrenci ve veliler, "28 Nisan Pazartesi günü okullar tatil olacak mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

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İstanbul'da 28 Nisan'da Okullar Açık Olacak Mı?

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 28 Nisan Pazartesi günü İstanbul genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretim devam edecek. Ancak ders zili, bu kez farklı bir içerikle çalacak.

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İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilk ders saatinin "Afet Farkındalık Eğitimi" olarak işlenmesine karar verdi. Şu ana kadar okulların tamamen tatil edilmesine ilişkin herhangi bir resmi karar bulunmuyor.

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Deprem Sonrası İlk ve Orta Dereceli Okullarda Eğitim Ara Verilmişti

Marmara Denizi Silivri açıklarında 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova'da eğitime geçici süreyle ara verilmişti. İstanbul'da iki gün, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de ise bir gün süreyle eğitime ara kararı alınmıştı. Ayrıca bu süreçte kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın çalışanlar da idari izinli sayılmıştı.

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Üniversitelerde de Eğitim Durdurulmuştu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul'daki depremler sonrası vakıf ve devlet üniversitelerinde 24-25 Nisan tarihlerinde eğitime ara verildiğini duyurmuştu. Özvar, güvenlik önlemleri kapsamında üniversitelerin bu iki gün boyunca kapalı kalacağını belirtmişti.

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